Polițiștii din Orașul Hațeg au reținut pentru 24 de ore trei tineri bănuiți că ar fi sustras 100 de litri de motorină din utilaje de construcții, în noaptea de 27/28 octombrie.

Prejudiciul a fost estimat la 5.770 de lei, după ce un reprezentant al unei societăți comerciale a sesizat lipsa combustibilului din două buldoexcavatoare.

În urma investigațiilor, au fost identificați doi tineri de 18 ani, din județul Caraș-Severin, și un minor de 17 ani, din comuna Râu de Mori.

Aceștia au fost depuși în centrele de reținere și arestare preventivă din județele Mureș, Gorj și Hunedoara, iar cercetările continuă sub aspectul infracțiunii de furt calificat.