Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat recent, în cadrul unei emisiuni televizate, că deși intenționează să se distanțeze de campania electorală din acest an, nu va ezita să-i „administreze” o a treia înfrângere electorală lui Mircea Geoană, în cazul în care acesta îl va provoca.

Băsescu a făcut această afirmație ca răspuns la un interviu în care Geoană, candidat independent la alegerile prezidențiale, a susținut că fostul șef al statului „este într-o zonă de degradare biologică destul de importantă”.

Cu toate că are 72 de ani și a trecut prin numeroase intervenții chirurgicale, Băsescu a ținut să sublinieze că nu a ajuns încă la un nivel de „degradare” atât de avansat încât să-i ureze sănătate Regelui Mihai I, făcând astfel referire la o gafă comisă de Geoană în trecut, când i-a urat sănătate fostului monarh, deși acesta decedase în 2017.

Această polemică a fost declanșată de declarațiile lui Mircea Geoană, care a afirmat în cadrul unei emisiuni că, în eventualitatea în care va deveni Președintele României, va apela la experiența internațională a foștilor lideri ai țării, cu excepția lui Traian Băsescu, pe care îl consideră aflat „într-o zonă de degradare biologică destul de importantă”. Geoană a precizat că se referă la faptul că Băsescu se află „într-o perioadă a vieții în care vrea să facă altceva”, sugerând că acesta nu a lăsat „cea mai bună amintire” în urma mandatelor sale.

În replică, Băsescu a ironizat afirmațiile lui Geoană, spunând că acesta „se vede ca și cum distribuie deja misiuni unor foști demnitari” și că se pregătește pentru „a doua ‘Mihaela, dragostea mea!'”, făcând aluzie la un moment controversat din cariera politică a lui Geoană. Fostul președinte a admis că, la cei 72 de ani ai săi și după numeroasele probleme de sănătate pe care le-a înfruntat, nu mai are „sănătatea unuia de 30 de ani”, dar a subliniat că acest lucru nu îl aduce în situația de a-i ura sănătate Regelui Mihai I, așa cum a făcut Geoană în trecut, sugerând că acesta din urmă ar fi primit o „corecție” din partea soției sale pentru gafa comisă.

Când i s-a atras atenția asupra limbajului și tonului folosite, Băsescu a râs și a susținut că acestea se potrivesc în cazul lui Geoană. Totodată, el a lansat un avertisment direct către contracandidatul său, amintind că nu el a fost cel care a apărut în imagini compromiţătoare cerând bani pentru locuri eligibile pe liste sau promițând funcții de miniștri în schimbul unor sume de bani. Băsescu a conchis spunând că, deși nu intenționează să se implice în campania electorală, nu dorește nici să fie pus în situația de a-l învinge pe Geoană pentru a treia oară, „de data asta fără să candideze”.

„Dacă discutăm de deprecieri la oameni politici, trebuie să vă spun că nu eu am apărut în filmulețe în care cer primesc bani pentru un loc eligibil pe liste, nu eu am promis funcții de miniștri și am cerut 200.000 de euro așa cum apare în imagini la diverse televiziuni. Aș vrea să-i spun un lucru foarte direct, prin dumneavostră. Nu mi-am propus să fiu parte a acestei campanii, dar nici nu vreau să mă pună în situația să-l bat pentru a treia oară, de data asta fără să candidez”, a declarat Traian Băsescu.​​​​​​​​​​​​​​​​

