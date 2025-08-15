Sfânta Maria Mare sau „Sântămaria Mare” ori „Adormirea Maicii Domnului” este sărbătorită de creștini în fiecare an pe 15 august. De această dată sunt legate mai multe tradiții și obiceiuri, dar și o controversă – dacă este corect sau nu să li se spună „la mulți ani” celor care poartă numele Fecioarei Maria.

Adormirea Maicii Domnului aduce aminte de momentul în care Fecioara Maria a fost înălţată la Cer de Fiul său, Mântuitorul Iisus Hristos.

Fecioara Maria a trăit mai mulţi ani după înălţarea la Cer a Fiului său. Cu trei zile înainte de moarte, ea a fost înştiinţată de Sfântul Arhanghel Gavriil că va trece din lumea aceasta la viaţa veşnică, conform tradiţiei Bisericii, potrivit Agerpres.

Denumirea sărbătorii vine din faptul că a fost vorba despre o „adormire”, nu un deces, adică fără durerile morţii. Apostolii au luat apoi patul mortuar cu trupul Maicii Domnului, purtându-l spre mormânt. Tradiţia mai spune că mulţime mare de oameni se adunase acolo, uimită de chipul adormirii ei şi de venirea apostolilor.

Cortegiul s-a îndreptat spre Ghetsimani unde i se pregătise un mormânt nou de piatră. Aici, tradiţia cunoaşte două versiuni: după una, trupul a stat trei zile în mormânt, după care a fost ridicat în chip tainic spre lăcaşurile cereşti; după cealaltă, trupul Maicii Domnului a fost răpit la cer chiar din mâinile Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel în momentul în care se pregăteau să îl pună în mormânt, în mâinile lor rămânând doar pânza în care era înfăşurat.

Adormirea Maicii Domnului şi ridicarea cu trupul la Cer reprezintă ultima taină din lucrarea mântuirii oamenilor. După Învierea lui Hristos, Înălţarea Sa la ceruri şi Pogorârea Duhului Sfânt, Adormirea Maicii Domnului încheie lucrarea mântuirii săvârşite de Iisus Hristos.

Se spune sau nu „la mulți ani” de Adormirea Maicii Domnului

În Moldova, dar şi în alte zone ale țării, Sfânta Maria Mare este considerată o zi „a morţilor”, fiind pomeniţi toţi cei ce au numele pornind de la cel al Fecioarei Maria, numai la Sfânta Maria Mică, pe 8 septembrie, fiind sărbătoare pentru cei vii, prilej de sărbătoare pentru cei care poartă acest nume, potrivit Rador Radio România.

Totuși, unii preoți susțin că indiferent că este 15 august sau 8 septembrie, adică Adormirea Maicii Domnului (Sfânta Maria Mare) sau nașterea Fecioarei Maria (Sfânta Maria Mică), pot fi făcute urări de „la mulți ani” celor botezați după numele ei.

Explicația lor este la oricare dintre aceste sărbători trebuie să fie cinstit sfântul al cărui nume îl poartă unii dintre creștini.

Ziua de 15 august marchează un hotar între vară și iarnă – acum se adună ultimele plante de leac sau flori şi se pun la icoana Preacuratei.

Tot tradiţia spune că între cele două Mării, în perioada 15 august – 8 septembrie, este momentul prielnic al semănării grâului, care arată cum dintr-o sămânţă, aparent moartă, se va naşte un nou spic de grâu plin cu boabe, pentru a adeveri că din moarte va fi înviere.

Alte obiceiuri de Sfânta Mărie Mare arată că în această zi nu se face joc, ci doar a doua zi feciorii îşi organizează jocul în sat.

De asemenea, ciobanii desfac staulele, stânele încep să coboare la ţarina de lângă sat, după cum e vremea, să nu-i prindă zăpada acolo. În plus, se caută dacă au ajuns cucuruzii (porumbul) „în lapte” și se fierb sau se frig pe jar ca o mâncare specifică sărbătorii.

De asemenea, stuparii cercetează producţia albinelor şi recoltează primii faguri cu miere, pe care îi împart cu familia. Aceștia dau miere în dar.

Maica Domnului este venerată prin pelerinaje în România și în zeci de țări, cum ar fi cele la mănăstirea Nicula (lângă orașul Gherla) și la Cacica (În Moldova).

Tot pe 15 august este marcată şi Ziua Marinei Române, Fecioara Maria fiind patroana spirituală a marinarilor. Sunt organizate serbări la Constanţa, dar şi în oraşele dunărene.