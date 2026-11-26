Poliția a ridicat circa 420.000 de euro, trei arme neletale și a sechestrat trei mașini de lux în perchezițiile efectuate la membrii clanului Cămătaru din șase județe.
Biroul de presă al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București a anunțat că, în urma acțiunilor desfășurate miercuri, 25 noiembrie 2026, au fost confiscate sume de bani în lei și diverse valute, echivalente cu aproximativ 420.000 de euro, precum și trei arme neletale.
Autoritățile au instituit măsura sechestrului asigurător asupra a trei autoturisme de lux, conform informațiilor transmise de poliție.
Percheziții în șase județe
Acțiunile s-au desfășurat în București și în județele Ilfov, Prahova, Giurgiu, Brașov, Constanța și Mureș. Procurorii DIICOT și polițiștii Serviciului Grupuri Infracționale Violente au efectuat 45 de percheziții în cadrul unei cauze care vizează constituirea unui grup infracțional organizat.
În dosar sunt investigate, de asemenea, fapte de trafic de persoane, supunere la muncă forțată sau obligatorie, șantaj, camătă și proxenetism.
Frații Cămătaru reținuți
Frații Ion Balint (Nuțu Cămătaru) și Vasile Balint (Sile Cămătaru) au fost reținuți miercuri seara de procurorii DIICOT. Aceștia sunt acuzați că au șantajat maneliști celebri, printre care Florin Salam și Tzancă Uraganu, solicitându-le taxe de protecție.
Potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres, în dosar au fost reținuți și alți inculpați sau rude apropiate ale fraților Cămătaru. Printre aceștia se numără Vasile Daniel Balint (fiul lui Sile), Mario Nuțu Balint (fiul lui Sile), Dan Emanuel Daniel (ginerele lui Nuțu), Cezar Petcu (ginerele lui Nuțu), Vladimir Florin Șpac, Radu Giovani Țuțu și Ionescu Mohamed.
Surse din anchetă au precizat că procurorii nu au reușit să dea de urma unui alt inculpat, Nedelcu Giani Laurențiu, patronul clubului Ring Costinești, care a reușit să fugă.
Joi, 26 noiembrie 2026, Tribunalul București va judeca propunerea de arestare preventivă a inculpaților din dosar.