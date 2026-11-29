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„O Românie, un suflet!” Realitatea PLUS uneşte românii de pretutindeni într-o ediţie specială de Ziua Naţională
Publicat29 nov. 2026, 11:20
Actualizat29 nov. 2026, 11:43
De 1 Decembrie, România se sărbătorește cu emoție, cu mândrie și cu suflet! De Ziua Națională, vă invităm să fim împreună într-o zi cu adevărat specială, în care celebrăm tot ceea ce ne unește și ne definește. „O Românie, un suflet” – o campanie despre rădăcinile noastre, despre familie, educație, muncă, tradiții și despre România care construiește și privește cu încredere spre viitor.
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