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Ministerul Educației a stabilit calendarul admiterii la liceu pentru anul școlar 2027-2028

Calendarul admiterii la liceu

Calendarul admiterii la liceu

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Scris deStoica Marian
Publicat21 oct. 2026, 16:08
SursăRealitatea.net

Ministerul Educației a stabilit forma finală a calendarului admiterii și al repartizării în învățământul liceal pentru anul școlar 2027-2028, după eliminarea posibilității ca liceele să organizeze propria admitere.

Ministerul Educației a stabilit forma finală a calendarului admiterii și al repartizării în învățământul liceal pentru anul școlar 2027-2028.

Ministerul Educației a publicat calendarul final al admiterii și repartizării în învățământul liceal pentru 2027-2028, eliminând organizarea propriu-zisă de către unitățile școlare.

Această decizie intervine după ce a fost eliminată posibilitatea ca liceele să organizeze propria procedură de admitere.

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