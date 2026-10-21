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Ministerul Educației a stabilit calendarul admiterii la liceu pentru anul școlar 2027-2028
Calendarul admiterii la liceu
Publicat21 oct. 2026, 16:08
SursăRealitatea.net
Ministerul Educației a stabilit forma finală a calendarului admiterii și al repartizării în învățământul liceal pentru anul școlar 2027-2028, după eliminarea posibilității ca liceele să organizeze propria admitere.
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