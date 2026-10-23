Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției, reținut pentru hărțuire sexuală

Alexandru Toader, lector la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a fost reținut în cadrul unei anchete pentru hărțuire sexuală a două studente. Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a reacționat pe rețelele sociale, calificând situația drept un atac personal.
Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a fost reținut de poliție în contextul unei anchete privind hărțuirea sexuală a două studente. Lectorul predă Drept Civil la Facultatea de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
Conform acuzelor, cele două tinere au fost abordate de lector după ce nu au promovat examenul în prima sesiune. Una dintre ele a declarat pentru jurnaliștii de la Reporter de Iași că a cedat avansurilor și a întreținut relații sexuale cu el, întâi în biroul de la facultate, apoi la biroul notarial pe care Alexandru Toader îl deține în centrul orașului.
Tânăra susține că a părăsit ulterior Facultatea de Drept și urmează acum o altă specializare. Cele două implicate afirmă că nu ar fi singurele victime ale lectorului, existând alte cazuri similare în facultate.
În noiembrie 2025, conducerea Facultății de Drept a decis suspendarea activităților didactice ale lui Alexandru Toader până la clarificarea situației. Ancheta polițistelor a pornit toamna trecută, în urma unui articol publicat de Reporter de Iași.
Tudorel Toader a reacționat vineri pe Facebook, susținând că este vorba despre un atac la adresa sa personală. El afirmă că o avocată cu dosare penale ar fi coordonat acțiunea pentru a-și ușura situația juridică.
Fostul ministru a adăugat că fiul său este acuzat fără probe și prin intimidare, menționând că acasă îl așteaptă doi copii, dintre care unul de doar câteva săptămâni. Tudorel Toader a exprimat încrederea că magistrații vor constata abuzul din dosar și vor pune în libertate pe Alexandru Toader, pentru ca familia să poată formula apărări.