Generalul Gabriel Oprea, mesaj de Ziua Armatei Române: ”Respectul pentru armată trebuie arătat prin fapte”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 25 oct. 2026, 18:06

Generalul Gabriel Oprea, președintele Asociației Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” și al PPMP, fost UNPR, a transmis duminică, în exclusivitate la Realitatea PLUS, un mesaj cu prilejul Zilei Armatei Române, în care a subliniat că respectul pentru Armată trebuie demonstrat prin fapte, nu doar prin cuvinte, și aducând un omagiu militarilor care și-au sacrificat viața pentru țară.

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