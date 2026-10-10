Când depune Luca Niculescu programul și lista miniștrilor în Parlament. Trei variante de guvern pe masă

Scris de Andreea Damian Publicat: 10 oct. 2026, 10:18

Luca Niculescu a declarat vineri, 9 octombrie 2026, că intenționează să depună joi la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. A menționat trei variante posibile pentru cabinet și a indicat numele lui Alexandru Nazare.

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