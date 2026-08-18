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Economie· 2 min citire
Resursele tradiționale de energie pierd teren, în timp ce producția din surse regenerabile crește
Analiză strategie energetică
Publicat18 aug. 2026, 09:17
Sursărealitatea.net
Sistemul energetic românesc trece printr-o perioadă de transformare, iar datele statistice din prima jumătate a anului confirmă câteva tendințe importante.
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