Marea amăgire din legea salarizării: cum a promis ministrul Muncii că nu va scădea niciun venit, deși noul proiect taie banii angajaților

Publicat 21 aug. 2026, 10:07 Sursă Realitatea PLUS

Deși ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, promitea în urmă cu două luni că noua lege a salarizării nu va duce la scăderea veniturilor angajaților din sectorul public, realitatea arată contrariul. Ceea ce era prezentat drept o reformă fără pierderi pentru angajați se transformă într-o perspectivă tot mai clară de diminuare a veniturilor angajaților din România, conform Realitatea PLUS.

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