Advertising
Economie· 1 min citire
Centrala Cernavodă rămâne închisă în noiembrie, starea de criză din energie prelungită
FOTO: Wikimedia Commons
Publicat23 oct. 2026, 15:59
Sursăobservatornews
Niciun reactor al centralei nucleare de la Cernavodă nu poate fi pornit în luna noiembrie din cauza debitului scăzut al Dunării, potrivit Ministerului Energiei. Starea de criză din energie a fost prelungită cu încă o lună.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Caras-Severin și pe Google News