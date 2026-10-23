Economie· 1 min citire

Centrala Cernavodă rămâne închisă în noiembrie, starea de criză din energie prelungită

FOTO: Wikimedia Commons

FOTO: Wikimedia Commons

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat23 oct. 2026, 15:59
Sursăobservatornews

Niciun reactor al centralei nucleare de la Cernavodă nu poate fi pornit în luna noiembrie din cauza debitului scăzut al Dunării, potrivit Ministerului Energiei. Starea de criză din energie a fost prelungită cu încă o lună.

Ministerul Energiei a elaborat o notă de fundamentare pentru Hotărârea de Guvern care prelungiește starea de criză în sectorul energetic. Documentul indică faptul că prognozele privind debitul Dunării nu permit repornirea nici măcar a unei singure unități de la CNE Cernavodă în cursul lunii noiembrie.

Prognoza debitului Dunării la intrare în țară nu oferă o perspectivă sigură de repornire a cel puțin unei unități la CNE Cernavodă, în luna noiembrie. În plus, hidraulicitatea pe râurile din țară este foarte scăzută, ca urmare a precipitațiilor deficitare din ultima perioadă, ceea ce are impact asupra producției de energie din surse hidroelectrice, cât și asupra perspectivei de creștere a debitului Dunării în amonte de CNE Cernavodă, în perioada următoare

— se arată în nota de fundamentare a Hotărârii de Guvern elaborată de Ministerul Energiei pentru prelungirea stării de criză Ministerul Energiei

Cel mai optimist termen estimat pentru reintrarea centralei în funcțiune este luna decembrie. Până atunci, sistemul energetic va trebui să se bazeze pe alte surse de alimentare.

Vulnerabilitatea rețelei este amplificată de mai mulți factori concurenți: reducerea producției din surse solare, scăderea capacității de import a energiei electrice pe fondul crizelor regionale și creșterea consumului specific lunilor de iarnă. Acești elemente pun presiune suplimentară asupra sistemului, în special în orele de vârf.

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