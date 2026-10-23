Centrala Cernavodă rămâne închisă în noiembrie, starea de criză din energie prelungită

Publicat 23 oct. 2026, 15:59 Sursă observatornews

Niciun reactor al centralei nucleare de la Cernavodă nu poate fi pornit în luna noiembrie din cauza debitului scăzut al Dunării, potrivit Ministerului Energiei. Starea de criză din energie a fost prelungită cu încă o lună.

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