Care sunt prețurile la benzină și motorină astăzi, 21 octombrie

Publicat 21 oct. 2026, 08:36 Sursă capital

Prețurile medii naționale ale carburanților din România au rămas neschimbate miercuri, 21 octombrie 2026, comparativ cu ziua precedentă. Benzina standard se vinde la 10,10 lei pe litru, iar motorina la 10,90 lei.

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