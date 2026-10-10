Un șofer s-a prezentat la RAR fără frâne și fără tobă

Scris de Andreea Damian Publicat: 10 oct. 2026, 14:59

Proprietarul unei mașini de teren din Caraș-Severin și-a anulat conductele de frână, iar toba finală a fost înlocuită de „o tubulară de 32“.

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