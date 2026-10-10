Un șofer s-a prezentat la RAR fără frâne și fără tobă

Proprietarul unei mașini de teren din Caraș-Severin și-a anulat conductele de frână, iar toba finală a fost înlocuită de „o tubulară de 32“.
Verdictul inspectorilor RAR a fost evident: anularea ITP.
Autovehiculul ajunsese la RAR pentru verificarea necesară redobândirii certificatului de înmatriculare, reținut în trafic din cauza îndepărtării unui element de tip bullbar.
RAR subliniază că, dacă verificarea s-ar fi limitat strict la îndepărtarea bullbarului, autovehiculul ar fi putut fi declarat apt pentru revenirea în trafic, în ciuda problemelor tehnice identificate ulterior. „O facem pentru siguranța voastră și a noastră!“, transmit reprezentanții Registrului Auto Român, care precizează că, în cazul respectiv, verdictul inspectorilor a fost anularea ITP.
Instituția atrage astfel atenția că verificarea completă a autovehiculului urmărește depistarea unor deficiențe care, chiar dacă nu au legătură directă cu motivul inițial al reținerii certificatului, pot reprezenta un risc pentru participanții la trafic.