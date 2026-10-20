România primește 1,1 milioane de doze de vaccin pentru oi și capre: Comisia Europeană a activat băncile UE

Publicat 20 oct. 2026, 17:48 Sursă Antena 3 CNN

România ar urma să primească pe 24 octombrie 2026 un total de 1,1 milioane de doze de vaccin împotriva variolei ovinelor și a pestei micilor rumegătoare, după ce Comisia Europeană a activat băncile de vaccinuri ale UE.

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