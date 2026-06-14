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Premierul desemnat, Adrian Veștea, vine în studioul Realitatea Plus! Își prezintă planul pentru noul Cabinet după retragerea lui Eugen Tomac LIVE TEXT

Foto/Arhivă/Inquam

Foto/Arhivă/Inquam

Scris deIulian Budusan
Publicat14 iun. 2026, 21:44
SursăRealitatea.Net

Premierul desemnat, Adrian Veștea, va fi prezent în această seară, în exclusivitate, în studiourile Realitatea Plus. Aceasta este prima sa apariție televizată de amploare după ce președintele Nicușor Dan i-a încredințat mandatul de a forma noul Guvern, în urma retragerii neșteptate a lui Eugen Tomac.

Adrian Veștea vine în fața românilor pentru a-și prezenta strategia politică și planul de guvernare prin care speră să deblocheze criza de pe scena politică.

Mizele serii: Structura noului Guvern și negocierile pentru majoritate

În condițiile în care scena politică este extrem de fragmentată, iar USR și UDMR au adoptat poziții de așteptare sau de respingere, prezența lui Adrian Veștea la Realitatea Plus este considerată momentul zero al negocierilor din această săptămână.

Printre principalele teme care vor fi abordate în cadrul emisiunii se numără:

  • Planul pentru noul Cabinet: Care sunt miniștrii pe care Adrian Veștea vrea să îi coopteze în echipă și cum va arăta structura noului Executiv.

  • Soluția pentru criza din PNL: Cum răspunde premierul desemnat contestatarilor din propria tabără liberală și cum va gestiona relația tensionată cu aripa condusă de Ilie Bolojan.

  • Majoritatea parlamentară: Cu ce argumente va încerca să convingă partidele proeuropene (PNL, USR, UDMR) să îi acorde votul de încredere pentru a evita scenariul alegerilor anticipate.

Rămâneți pe Realitatea Plus pentru o ediție specială în care premierul desemnat, Adrian Veștea, pune toate cărțile pe masă și răspunde celor mai dure întrebări în direct!

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