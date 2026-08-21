Militar IGSU, găsit mort într-o unitate din Mizil. Bărbatul de 44 de ani avea o plagă prin împușcare

Publicat 21 aug. 2026, 10:50 Sursă Realitatea.net

Un cadru militar de 44 de ani din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență a fost găsit mort vineri dimineață într-o unitate din Mizil. Bărbatul prezenta o plagă prin împușcare și se afla în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Ancheta a fost preluată de un procuror militar, iar circumstanțele tragediei nu sunt deocamdată cunoscute.

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