Marius Lulea, amenințat în stil mafiot cu un cap de porc lăsat în fața casei: „L-am indicat ca principal suspect pe George Simion”
Capul de Porc lăsat în fața casei lui Marius Lulea
Marius Lulea susține că a găsit un cap de porc în fața locuinței sale, gest pe care îl consideră o amenințare cu moartea. Potrivit declarațiilor sale, poliția a fost sesizată, iar în acest caz a fost deschis un dosar penal. Lulea afirmă că l-a indicat pe George Simion în plângere, la rubrica referitoare la suspiciuni, fără să prezinte dovezi care să demonstreze implicarea acestuia.
„La data de 18 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Otopeni au fost sesizați de un bărbat, în vârstă de 46 de ani, cu privire la faptul că, în această dimineață, ar fi găsit un cap de porc în dreptul porții de acces în curtea locuinței sale.
Totodată, bărbatul a relatat că, în urmă cu câteva zile, ar fi observat, în apropierea locuinței, un afiș pe care era reprezentată o figură cu aspect amenințător.
În urma sesizării, polițiștii au demarat verificări pentru stabilirea situației de fapt și identificarea persoanelor implicate.
De asemenea, sunt verificate împrejurările în care au avut loc cele două incidente, inclusiv o eventuală legătură între acestea.
Polițiștii continuă activitățile pentru clarificarea tuturor aspectelor sesizate, urmând ca, în funcție de rezultatul verificărilor, să fie dispuse măsurile legale care se impun.”, se arată în comunicatul IPJ Ilfov.
UPDATE
„La data de 18 octombrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Otopeni au fost sesizați de către un bărbat, de 46 de ani, cu privire la faptul că, în cursul aceleiași dimineți, ar fi găsit un cap de porc la poarta de acces în curtea locuinței sale.
De asemenea, acesta a relatat că, în urmă cu câteva zile, ar fi identificat un afiș lipit în apropierea locuinței, pe care era reprezentată o față cu aspect sugestiv pentru supravegherea zonei.
Polițiștii efectuează verificări pentru stabilirea situației de fapt, clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-au produs evenimentele și identificarea persoanelor implicate, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.”, se arată în comunicatul IPJ Ilfov.
ȘTIRE INIȚIALĂ
Marius Lulea reclamă o intimidare „în stil mafiot”
Marius Lulea a declarat la Realitatea PLUS că incidentul ar fi fost precedat de apariția unor afișe în fața locuinței sale și a caselor altor persoane despre care spune că se află în opoziție politică față de George Simion.
„Este o amenințare cu moartea, așa consider eu”, a afirmat Lulea, care a descris gestul drept o intimidare „în stil mafiot”.
Acesta a precizat că, în momentul descoperirii capului de porc, în locuință se aflau soția sa și cei cinci copii.
„Spre norocul nostru nu au ieșit. Nu este o situație plăcută când se depășesc aceste limite”, a spus el la Realitatea PLUS.
Este o amenințare cu moartea, așa consider eu. Acum se deschide și dosarul penal; este poliția aici și întocmește documentele necesare. Au fost chemați și criminaliști.
În stil mafiot, așa cum se întâmplă în Sicilia, există și afișe, să spunem, care duc în aceeași idee, care au fost puse acum câteva zile, nu doar în fața casei mele, ci și în fața mai multor persoane care se află într-o opoziție politică față de George Simion. În cadrul plângerii penale, la rubrica suspiciuni, ca sursă primară, l-am indicat chiar pe domnul George Simion.
Și cred că astfel de practici naziste, să ne aducem aminte și de faptul că o mașină AUR cu camere de filmat, fusese plantată în fața sediului lui Claudiu Târziu acum câteva luni.
A fost o plângere penală depusă și atunci, însă nu s-a dat curs sesizării. Eu sper că statul român încă mai funcționează. Am încredere că în cele din urmă se va afla adevărul, însă discuția publică, discuția politică nu trebuie mutată spre astfel de practici care amintesc de regimul nazist, de începuturile regimului nazist și nu de un stat democratic european precum este România.
— a declarat Marius Lulea la Realitatea PLUS
George Simion, menționat în plângerea depusă de Marius Lulea
Lulea susține că, în sesizarea adresată autorităților, l-a nominalizat pe George Simion ca persoană asupra căreia are suspiciuni.
„În cadrul plângerii penale, la rubrica suspiciuni, ca sursă primară, l-am indicat chiar pe domnul George Simion”, a declarat acesta.
În același context, Lulea a invocat un alt episod, despre care susține că s-ar fi petrecut cu câteva luni în urmă: staționarea unei mașini AUR dotate cu camere de filmat în fața sediului lui Claudiu Târziu. Potrivit declarațiilor sale, și atunci ar fi fost depusă o plângere penală.
Nu este o situație plăcută când se depășesc aceste limite. Ar trebui toți cei care au lucrat și au admis să facă aceste lucruri și cei care sunt complici prin tăcere, inclusiv colegi, să analizeze foarte bine locul în care se află și direcția în care doresc să se ducă. Pentru că ceea ce se întâmplă depășește orice cadru democratic. Nu cred că în ultimii 36 de ani să fi existat o persoană politică amenințată cu moartea. Nu cred că în România, deci s-au depășit niște linii.
— a declarat Marius Lulea la Realitatea PLUS
Lulea spune că există imagini video și numere de înmatriculare
Potrivit lui Marius Lulea, polițiștii au venit la fața locului, iar criminaliștii urmau să adune probe. Acesta afirmă că există înregistrări cu persoanele care au lipit afișele, precum și imagini în care pot fi identificate numerele de înmatriculare ale autoturismelor folosite.
„În zonă există camere de filmat, cel puțin pentru moment cei de la poliție ne-au spus că sunt date suficiente astfel încât să se identifice persoanele respective”, a declarat Lulea.
El a cerut identificarea celor responsabili și a susținut că disputele politice nu trebuie să se transforme în acte de intimidare.
„Am încredere că în cele din urmă se va afla adevărul”, a mai afirmat acesta.
A fost sesizată poliția, s-a deschis dosar penal pentru amenințare cu moartea și urmează să vină criminalistul pentru a culege toate datele, amprente și alte elemente necesare.
Există imagini video cu cei care au lipit aceste afișe, sunt numerele de autoturisme clar identificate, cred că și chipurile sunt. În zonă există camere de filmat, cel puțin pentru moment cei de la poliție ne-au spus că sunt date suficiente astfel încât să se identifice persoanele respective.
Sper ca lucrurile să meargă pe cursul lor firesc și cei care sunt răspunzători și care tratează în mod simplist aceste lucruri să fie trași la răspundere. Nu trebuie să permitem astfel de practici naziste.
— a declarat Marius Lulea la Realitatea PLUS
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