Cutremur de magnitudine 7,7, urmat de 45 de replici

Un cutremur cu magnitudinea de 7,7 a lovit vineri, 9 octombrie, provincia Herrera din Panama, avarând clădiri și determinând emiterea unei alerte de tsunami pentru mai multe țări din regiune.
Seismul s-a produs la o adâncime de circa 10 kilometri, cu epicentrul localizat la aproximativ 10 kilometri sud-vest de Pitaloza Arriba. Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), aproximativ 4,6 milioane de persoane au resimțit mișcările tectonice.
Cele mai mari pagube materiale s-au concentrat în provinciile Veraguas, Herrera și Los Santos, a precizat Omar Smith, reprezentant al Serviciului Național de Protecție Civilă din Panama. În orașul Penonomé, o persoană a fost rănită de resturi desprinse dintr-o clădire parțial prăbușită. Catedrala din piața principală a suferit o prăbușire parțială, iar fisuri au fost constatate la clădirea guvernatorului și la hotelul Dos Continentes.
Presa locală a relatat despre prăbușirea bisericii San Atanasio, un lăcaș catolic în stil colonial din provincia Los Santos, inclus în patrimoniul istoric național din 1938. În provincia Veraguas, fisuri mari au apărut pe mai multe drumuri. Până la momentul transmiterii informațiilor de către autorități, nu erau raportate decese.
Peste 45 de replici au fost înregistrate de seismologii Universității din Panama, unele având magnitudini de 5,8, 5,5 și 5,2. Néstor Luque, directorul Institutului de Geosciențe al Universității din Panama, a estimat că în apropierea insulei Cañas și pe coasta sudică a provinciei Los Santos au fost așteptate valuri cu înălțimi de unu până la trei metri.
Autoritățile au emis avertizări de tsunami pentru coastele din Panama, Columbia, Ecuador, Nicaragua și Guatemala. El Salvador și Chile au emis alerte pentru Insula Paștelui. Toate aceste avertizări au fost ulterior ridicate.