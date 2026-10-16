Captură de droguri la Caransebeș: un kilogram de cocaină și o cultură de canabis, descoperite de anchetatori

În urma perchezițiilor, anchetatorii au descoperit și o cultură de canabis amenajată în curtea locuinței unuia dintre suspecți.
Un cetățean sirian și un român, rude prin alianță, au fost reținuți de procurorii DIICOT, după ce au fost prinși în flagrant în municipiul Caransebeș, în timp ce ar fi vândut un kilogram de cocaină pentru 60.000 de euro.
Anchetatorii au descoperit o cultură de canabis
Potrivit procurorilor, unul dintre cei doi bărbați ar fi înființat și dezvoltat, pe parcursul anului 2026, o cultură de canabis în curtea casei sale. Plantele ar fi fost destinate comercializării.
În urma a trei percheziții efectuate joi, 15 octombrie, la imobilele folosite de suspecți, polițiștii și procurorii au găsit mai multe plante de canabis, aflate în diferite stadii de dezvoltare, aproximativ 200 de grame de canabis, grindere, documente și alte mijloace de probă.
Un kilogram de cocaină, vândut cu 60.000 de euro
Cei doi bărbați au fost prinși în flagrant în Caransebeș, în timp ce ar fi tranzacționat un kilogram de cocaină pentru suma de 60.000 de euro.
Operațiunea a fost desfășurată de procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Caraș-Severin, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin, al jandarmilor și al polițiștilor de la Biroul pentru Imigrări al județului.
Procurorii au cerut arestarea preventivă
La 16 octombrie 2026, procurorii DIICOT au dispus reținerea celor doi suspecți pentru trafic de droguri de mare risc și alte fapte prevăzute de legislația privind combaterea traficului de droguri.
Anchetatorii au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Caraș-Severin cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale. Cei doi beneficiază de prezumția de nevinovăție pe parcursul procedurilor judiciare.