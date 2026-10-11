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Accident rutier între două trotinete electrice, la Reșița

trotinetă electrică

trotinetă electrică

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Caras-Severin ca sursă preferată
Scris de Andreea Damian Publicat: 11 oct. 2026, 11:28

Două trotinete electrice au fost implicate într-un accident pe un bulevard din municipiul Reșița, după ce unul dintre bărbații care conduceau aceste vehicule a intrat pe trotuar fără să se asigure și nu a fost observat la timp de un altul, care circula în zonă, a transmis, vineri, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Caraș-Severin.

Evenimentul s-a soldat cu rănirea ușoară a conducătorului de trotinetă care circula normal, însă acesta a declarat că nu dorește să depună plângere penală.

Bărbatul care a intrat pe trotuar, fără să se asigure, consumase alcool înainte, după cum arată rezultatele testării cu aparatul etilotest.

'Bărbatul care se afla sub influența băuturilor alcoolice a fost sancționat contravențional de polițiști cu o amendă în valoare de aproximativ 1.300 de lei, conform prevederilor Codului Rutier', arată sursa citată.

Conducerea unei trotinete electrice sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive este strict interzisă și se sancționează contravențional cu amendă contravențională, menționează IPJ Caraș-Severin.

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