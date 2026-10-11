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Actualitate· 1 min citire
Accident rutier între două trotinete electrice, la Reșița
trotinetă electrică
Două trotinete electrice au fost implicate într-un accident pe un bulevard din municipiul Reșița, după ce unul dintre bărbații care conduceau aceste vehicule a intrat pe trotuar fără să se asigure și nu a fost observat la timp de un altul, care circula în zonă, a transmis, vineri, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Caraș-Severin.
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