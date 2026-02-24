Realitatea de Caras-Severin - Știri de Ultimă Oră

Breaking News

24 feb. 2026, 15:50

Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić

24 feb. 2026, 15:50

Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić

3 aug. 2026, 21:29

Ursula von der Leyen cere măsuri ferme după criza migranților din Ceuta: „Trebuie să consolidăm frontierele UE”

3 aug. 2026, 21:29

Ursula von der Leyen cere măsuri ferme după criza migranților din Ceuta: „Trebuie să consolidăm frontierele UE”

3 aug. 2026, 20:17

Lovitură de proporții pregătită de Trabzonspor. Mohamed Salah poate schimba viitorul lui Denis Drăguș la FCSB