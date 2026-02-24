Realitatea de Caras-Severin - Știri de Ultimă Oră
Advertising
Ursula von der Leyen cere măsuri ferme după criza migranților din Ceuta: „Trebuie să consolidăm frontierele UE”
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut apel la adoptarea unui răspuns comun la nivel european pentru consolidarea frontierelor externe ale Uniunii Europene, în urma crizei migranților din enclava spaniolă Ceuta și a tensiunilor diplomatice generate de acest episod.
Lovitură de proporții pregătită de Trabzonspor. Mohamed Salah poate schimba viitorul lui Denis Drăguș la FCSB
Rizea TV: posibile vulnerabilități legislative într-un scenariu de reunificare România–Republica Moldova
AUR a votat pentru mai multă transparență și pentru consolidarea standardelor de integritate în funcțiile publice
Gianni Infantino caută sprijin la Donald Trump după ruptura cu UEFA. Alegerile FIFA din 2027 se anunță incendiare
Trei persoane au ajuns la spital după ce au fost lovite pe zebră de un bărbat aflat pe trotinetă electrică
Ilie Bolojan demontează teoria privind scăderea nivelului Dunării: „Nu are nicio legătură cu realitatea”
Budapesta face publice sumele uriașe trimise către cluburile din SuperLiga. Finanțarea, sub semnul întrebării
Decizie nefavorabilă pentru Diana Șoșoacă la Tribunalul UE. Suspendarea ridicării imunității, respinsă
Gianni Infantino caută sprijin la Donald Trump după ruptura cu UEFA. Alegerile FIFA din 2027 se anunță incendiare
Advertising
În trend
1