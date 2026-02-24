Realitatea de Caras-Severin - Știri de Ultimă Oră

Ursula von der Leyen cere măsuri ferme după criza migranților din Ceuta: „Trebuie să consolidăm frontierele UE”

Ursula von der Leyen cere măsuri ferme după criza migranților din Ceuta: „Trebuie să consolidăm frontierele UE”

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Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut apel la adoptarea unui răspuns comun la nivel european pentru consolidarea frontierelor externe ale Uniunii Europene, în urma crizei migranților din enclava spaniolă Ceuta și a tensiunilor diplomatice generate de acest episod.

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