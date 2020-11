Realitatea PLUS a difuzat un episod din interviul cu deputatul Cristian Rizea. De data aceasta subiectul a fost reprezentat de mafia combustibilului și de implicațiile din aceste afaceri necurate.

Anca Alexandrescu: Aș vrea acum să trecem la un alt subiect, în nenumărate episoade pe care noi l-am filmat, ai adus vorba de un personaj necunoscut marelui public, dar extrem de bogat și cu legături directe cu Coldea: Alin Niculae – Oscar Downstream. Ne-ai spus de mai multe ori în discuția noastră de diverse contexte despre el. Hai să le explicăm telespectatorilor ce face această companie și care sunt legăturile lui cu Coldea.

Cristian Rizea: Da, e vorba de Oscar Downstream, companie in care Alin Niculae e asociat, e de fapt interpusul lui Coldea. E cea mai mare companie românească ca distribuitor de combustibil și, în special, de motorină pe întreg teritoriul României. Deci, Anca, ani de zile până de curând când au mai scăzut cifrele, deci vă rog să verificați la ANAF. Stimați români, nu știu câte firme în România au cifra de afaceri. Atenție! 1 miliard de euro. 1 MLD DE EURO. Toate contractele sunt cu instituții ale statului.. nu mai spun ca preturile sunt supraevaluate si acele instituții ale statului ar fi putut sa … nu le facem reclama, care au rafinării sa ia acel produs, motorina de exemplu. Si s-o ia la un preț mult mai mic si sa nu arunce banii pe fereastra… numai ca aici se plateste taxa de protectie.

Directorul acelei institutii, fie ca vorbim de CFR Calatori, de CFR Marfa sau alte din CT… pe tot teritoriul. Am lista INTREAGA! Oamenii aia stiu ca acolo in spate e SRI… si ca asta e o firma de fapt acoperita a SRI, si atunci omul, primarul, prefectul, preș CJ.

AA: Asta e o chestiune extrem de gravă si sa stii ca noi ne vom adresa SRI sa-i intrebăm daca e asa, daca nu, sa dezminta categoric, sa nu se mai teama oamenii sa faca contracte obligati fiind.

CR: Anca, pentru a face exact o paralela. Ce e Ghita pentru acest SRI si acest Sistem Ocult pe zona de IT este, o reprezinta acest Alin Niculae pe zona de COMBUSTIBILI. Si in special pe motorina, ca sa ne intelegem – E FIECARE PE DOMENIUL LUI. Si mai era regretatul domn Condrea, pe zona cu Dezinfectanti.

AA: O sa discutam imediat si pe zona medicala, dar hai sa terminam cu zona asta cu Alin Niculae

CR: Pe Alin Niculae cred ca l-am cunoscut cred ca in 2014-2015 a venit asa baiat timid (AA: Mai are afaceri si in alte zone decat zona asta de distributie?) OOoo…. sector 6 – nu v-am spus ca el a platit campania acestui individ Gabi Mutu in 2016, i-a sponsorizat pentru interesele imobiliare pe care el si cu unchiul lui le au – Petre Niculae – unchiul lui, cel mai mare dezvoltator in acte al Sectorului 6. Ce credeti ca a facut Alin Niculae? A luat Parcul Grozăvești la o licitație la sfarsitul anului 2019, nimeni n-a stiut, l-a luat de la Pireus Bank care a executat o datorie pe care celebrul BENY STEINMETZ stiti cine. (AA: eu stiu, telespectatorii nu stiu) eehe.. acel miliardar este cel mai bogat om din Israel, a cumparat acea zona (cel care a fost si in scandalul Roșia Montană, da?) Exact, Rosia Montana, (retrocedarile de la Snagov?) Remus Stroica, bineînțeles. Eeh, acolo am spus în carte cine I-a scos pe ei, ca ei trebuiau judecati, toti procurorii au rămas uimiți când erau toate probele tot – tot. Stiti cine I -a scos? I-a cautionat si le-a dat liber? – deci aveau inclusiv mandat de la Departamentul de Stat – erau monitorizati de FBI, voiau sa puna mana pe ei. Stiti cine? Ca am scris in carte o sa vedeti – Iulian Dragomir – judecator la ICCJ. Ca sa inchid paranteza, el a fost numit pe o filiera MOSAD, ca sa stiti. Inclusiv de la Oficiul de Splălarea Banilor in 2004. Cand am spus lucrurilor atunci. Am spus acele lucruri.

Și sunt scrise, sunt trecute deja in carte, de atunci a inceput cariera lui, cu sprijinul venit pe zona asta pentru ca Alexandru Bittner cel care venea la zilele mele de nastere, si am pozele pe care ti le-am dat deja. În 2001- 2002- 2003. El era consilier – al Mosad in Romania – Alexandru Bittner.

Benny Steimnetz a luat, trebuia sa faca un proiect cu 1200 de apartamente in Parcul Grozavesti – n-a mai reusit datorita penalitatilor. (AA: dar cum sa construiasca in Parc? Ca e ilegal!) eeeh… nu mai conteaza – pentru baietii astia nu mai e nimic ilegal. Si acuma Alin Niculae a luat acest Parc. – domne a cumparat Parcul Grozavesti, (dar cum e posibil? E legal sa cumepre parcul?) pai nu stiu. A fost acolo… l-a luat de la banca de la Pireus Bank, adresati va bancii si intrebati-l cum a luat domne? Cu 2 mil de euro? De ce credeti ca l-a luat? El l-a luat sa schimbe statutul parcului (AA: pai cum ca asta nu se poate decat prin PUZ) pai oamenii nu-l luasera, nu puteau sa construiasca, ei trebuiau sa schimbe statutul Parcului, cum se schimba statutul? Trafic de influenta! = sa-l pui dintr-o zona unde nu-l poti construi (e vorba de PUZ aici, da?) pai vezi, ma Anca. Ai nevoie de primar! Fie ca vorbesti de primăria generală sau de primăria de sector, iar aici ai nevoie de primarul de sector ca aici ai nevoie doar de PUZ, n-ai nevoie de PUG = Plan Urbanistic General – sa-ti dea primarul general, si aici mergi pe primarul de sector si d-aia l a pus Alin Niculae pe Gabi Mutu si de fapt a luat asta, si vreau sa va adresati noului PS6 = domnul Ciucu sa ne spuna, ca aici eu nu mai stiu. Pentru ca astea s-au facut acum, in 2020.

Și nu sunt updatat cu ce s-a aprobat sau nu, schimbarea regimului la acel parc ca sa poata construi Alin Niculae, el de fapt ce voia? El a luat ala cu 2 milioane a zis ca-l are pe Mutu – I-a dat aprobare. Si avea clientul care sa cumpere ala – ca i-a zis clientul, o sa va devoalez si cine era clientul… nu stiu daca au finalizat. Si o sa verific lucrările astea zilele următoare.

Avea clientul care sa-i dea 80 de milioane de euro pe parc, numai in condițiile in care obtinea urbanismul si autorizatia de construire. Deci, Alin Niculae a luat cu 2 mil ceva si vrea sa-l vanda cu 80, repet nu stiu daca a finalizat-o – eu banuiesc ca da. Ei se misca repede, au sistemul in spate Mutu a executat rapid, dar domnul Ciucu ne poate raspudne repede. Sa faca o verificare, poate el nici nu stie de furaciunea asta, mare mare de tot, poate nici nu s-a pus la curent. Poate s-a asezat pe scaun dar nu stie unde-i stanga, unde-i drepta, nu-l acuz – n-are experiență, dar se invată usor – usor. Trebuie sa-i dea oameni care sa caute.

Baietii astia le ascund bine in acte, daca vr sa afle cnv le faci in asa fel incat sa para ca nu e nimic ilegal

AA: Si cand spui de afaceri imobiliare din S6 pe care le ar avea unchiul lui Alin Niculae la ce te referi exact? Hai sa explicam – ansamblurile rezidentiale sau ce?

Rizea: Ansamblurile rezidentiale de acolo de la Politehnica, pai cine I-a dat? Mutu i-a dat toate alea, cine-ti da Urbanismul? Primarul de sector! (AA: Si cele care sunt in Chiajna sau si cele care sunt doar in S6) pai si pe zona aia…. pai nuu, atentie. Vezi ca doar o parte din zona aia, ei se duc si pe Militari, dar ei, zona aia asa, tot S6 ei sunt taticii acolo, Alin Niculae si Petre Niculae – cu Pepe. De care iar o sa vorbesc la mine de zona de cancan si de implicatiile acestui Pepe Niculae de mondenintati din Bucuresti. Asa e domne… cand lumea are bani foarte multi, nu mai stiu ce sa faca le-a luat Dumnezeu mintile.

AA: Nu-i nimic rau sa se iubeasca oamenii, nu despre asta e vorba. (da da, dar cand te iubesti) despre bani publici si despre lucruri ilegale.

CR.: Vorbim, dar stiti cum e unii vor sa para mai morali decat Papa, si vor sa ne dea si exemple. AA: Vad ca oamenii au incercat sa fie foarte discreti ca si Dragos Dobrescu care a incercat sa stearga toate referirile despre el de prin toata presa. Acum nu mai poate sa le stearga din cauza noastra, hai sa revenim la Alin Niculae, in afara de imobiliarele din S6 si cel mai mare distribuitor de Carburanti. Ce alte afaceri mai are? Pentru ca inteleg ca afaceriile sunt de zeci de mil de euro.)

CR: Deci Anca, ei l-au avut pe Sorin Blejnar in spatele lor, deci Blejnar executa toate ordinele Serviciilor si aceasta firma a lui Alin Niculae era cea mai favorizata, facea evaziune fiscala, nu plateau amenzi, nu plateau nimic. Baietii astia faceau…

AA: Te referi la accize, la povestea cu accizele? Cum pacaleau statul?

CR: Exact, acest Alin Niculae inca este acum la ANAF un domn Morar – este omul lui loial, atentie. Orice firma concurenta a lui Alin Niculae – a lui Oscar Downstream – e calcată imediat, de către cei de la ANAF. Imediat se duc peste ei, amenzi, pac tot inchis. Ca Alin Niculae sa aiba cale libera, sa nu aibă concurenta, e ca si cum dvs ii inchideti pe toate televiziunile si ramaneti dvs.

AA: Deci, Alin Niculae are o influenta atat in Servicii cat si in instituțiile statului care formeaza o retea care-i protejeaza practic afacerea si iau partea.

CR: exaacct! Iar acest domn Moraru inca e pe functie pai s-a batut pentru el sa nu-l dea nimeni afara, sa-l mentina acolo, la control la tot, sa aiba omul lui, ganditi-va cat a platit in stanga in dreapta. Nu conteaza cine e la guvernare. PNL PSD USR nu conteaza pentru baietii astia, plus ca au mai scazut putin afacerile. Acum Coldea nu mai e activ la butoane si are si el dosarele si-l are pe Ciocîrlan care canta tot ce-i spune Coldea, care sunt legati asa ombilical in toate infractiunile astea pe care le au facut. Si stiu tot ce au facut unul cu altul si va dati seama si cu George Maior care pare ca sta putin retras acolo la Washington la semineu cu dl Remus Ștefurag, – un sociolog mai tinerel (AA: nu mai e, dl Ștefurag si a incheiat mandatul) daa….el ii turna de obicei whiskey si a reluat activ de sociolog. L-a lansat Adrian Petrache din Grupul Băneasa. Am fost eu la o masa cu ei la Office la Predeal stiti, ziua lui Gabi Oprea e pe 1 ianuarie, si a facut ziua Oprea la Predeal si am fost si eu acolo 6-7 persoane. O sa va povestesc asta la un alt episod.

Era Gabi Oprea pe cai mari atunci in 2014. (Ce mai poți sa ne spui de Alin Niculae?)

CR: V-as zice eu multe lucruri, dar o sa le gaseasca telespectatorilor pe canalul meu de youtube care nu se pot spune aici. I-am devoalat toate relatiile cu lumea din showbiz, aventurile de la Saint Tropez, si-a luat un Yaht de 15mil de euro sa va spun asta?.. ancorat in port la Genoa daa. Si o sa dam pozele .. ma pricep la asta, Monaco si atatia ani de zile pe Coasta de Azur, credeti-ma. Asa cum am prezentat atunci Yahtul lui Patriciu a venit cu el… (AA: iarta-ma dar nu pot sa-l compari pe Dinu PAtriciu cu … e un om care a facut proiecte si inainte de 89 si dupa. Deci… sa fim seriosi) corect, corect. Va dau acum unitatea de masura la ce nivel se afla acest Alin Niculae, (Multi milionari are Romania, iata din ce in ce mai multi, ) problema e cum s-au facut acele milioane, iar acest Alin Niculae si-a luat acest yaht de 15mil euro, cu care se lauda in croaziere, pai Coldea si Ciocîrlan sunt niste obisnuiti acolo. Pai Coldea are o vila la Beaulieu sur mer – o sa vorbim acuma daca vrei, pusa pe numele lui Neidoni – Bogdan Neidoni care a fost director la TRANSTEL pus de Coldea ani de zile la stat. Au facut scoala de ofiteri impreuna la Sibiu au fost colegi de scoala militara. Colegi de camera, atentie.

Sursa: Realitatea din Moldova