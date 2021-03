Potrivit sursei citate, in data de 22.03.202, Compania Romprest Service S.A. a notificat studioul de presa tip garsoniera B1 TV cu notificarea nr.40/22.03.2021, prin care le-a adus la cunostiinta ca au avut loc schimbari in conducerea Companiei, ca urmarea a hotararilor adoptate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.07.2020, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti in data de 01.03.2021.

„Avem suspiciunea rezonabila ca toate aceste contracte de publicitate, cat si contractele incheiate cu casele de avocatura, prin care delapideaza societatea, semnate in numele societatii de catre persoane fara calitate, respectiv vechea conducere, constituie santaj, defaimare si intimidare la adresa institutiilor publice, colaboratorilor si a Primarului Sectorului 1 Bucuresti, Clotilde Armand”, atrage atentia compania.

De altfel, Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, a spus, în urmă cu câteva luni, că a primit amenințări din partea FOSTEI conduceri a companiei, care ar fi încercat să o intimideze.

„Am fost urmărită și fotografiată de cei care au impresia că voi fi speriată și că voi plăti bani grei pentru niște servicii nelegale și inexistente. Sunt angajați care au intrat în biroul meu pentru a înregistra ilegal ce spun și au transmis mercenearilor de presă conversația”, spunea Clotilde Armand.

„Toate aceste contracte FICTIVE de prestari servicii, comision, achizitii nereale, nu sunt in beneficiul real al Companiei! Fata de noua structura a conducerii, am solicitat sa ne puna la dispozitie contractele de publicitate incheiate de Compania noastra si pretinsul post de televiziune, insusite de persoane fara calitate in Companie, cu singurul scop de a devaliza si denatura imaginea actionarilor si a situatiei de fapt. Precizam ca, fata de situatia creata, Compania Romprest Service SA va formula actiunile necesare in fata instantelor civile si penale, astfel incat persoanele vinovate sa fie trase la raspundere si sa plateasca toate prejudiciile materiale si de imagine create companiei noastre”, mai anunță, FERM, compania ROMPREST.