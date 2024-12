Realitatea Plus continuă lupta cu Statul Paralel, în aceste momente dificile pentru țară, și își asumă rolul de televiziune fanion pentru aflarea adevărului! De la ora 18:00, toți jurnaliștii postului Realitatea PLUS vor fi în direct, într-o ediție specială. La ora 19:00, dați televizoarele pe Realitatea PLUS, să le demonstrăm că suntem puternici și că suntem AICI. Vocea voastră se va auzi!

„Sunt mândră că lucrez la o televiziune asumată și care respectă autoritățile vremelnice ale statului, așa cum a făcut-o și tatăl meu care s-a judecat 10 ani, apoi a primit o condamnare și și-a petrecut 4 ani la închisoare. Acum, după 20 de ani, a venit decizia care spune ca a fost condamnat, nevinovat fiind. E nedrept! Nu a fugit din țară, a stat aici și a respectat deciziile instanței”, spune Ana Maria Păcuraru.

„Televiziunea poporului este sub tirul mai multor atacuri din mai multe zone, inclusiv din cadrul unor instituții cheie unde statul paralel a reușit să se infiltreze.

În această seară, de la ora 19, Consiliul Național al Audiovizualului a decis întreruperea emisiei Realității! Vă spunem doar atât: nimic nu ne intimidiează, nu cedăm în fața șantajului, nu cedăm în fața imposturii. Rămâneți alături de noi și nu vă vom dezamăgi! Vrem să demonstrăm CNA că voi, poporul, aveți dreptate – noi vom continua să difuzăm primii știrile care contează!

Dacă CNA asa a hotărât, noi ne supunem, dar nu renunțăm la lupta împotriva Statului Paralel.

Vă îndemnăm să nu ieșiți în stradă, dar vă rugăm să vă uitați la noi în cele 10 minute în care emisia va fi întreruptă, de la ora 19:00, să le demonstrăm că suntem puternici și că suntem AICI. Vocea voastră se va auzi!

Vom vedea ulterior cine va plăti dacă se va demonstra că am avut dreptate. Nu vrem anarhie, avem răbdare și vom lupta în continuare. Au câștigat o luptă, o etapă, nu războiul. Vă mulțumesc în nume meu și în numele colegilor mei pentru că sunteți alături de noi, zi de zi, în număr atât de mare!”, mai spune jurnalista Ana Maria Păcuraru.