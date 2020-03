Și caransebeșenii se tem de coronavirus

Primăria Caransebeș informează că a avut loc o întrunire a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al municipiului Caransebeș în cadrul căreia s-a decis luarea mai multor măsuri speciale de protecție în ceea ce privește prevenirea infectării populației cu COVID-19.

Ședința a avut pe ordinea de zi patru puncte privind măsurile imediate ce vor fi luate pe plan local pentru evitarea răspândirii virusului COVID-19, primul punct a vizat stabilirea unor locuri în care să fie plasate în carantină persoanele care tranzitează sau locuiesc în municipiul Caransebeș dar vin din zone de risc. Au fost vizate locurile de carantină, Piața Gugulanilor, manifestările publice sau activitatea Primăriei.

La finalul ședinței, primarul Felix Borcean declarând că: „S-au găsit noi locuri pentru carantinarea persoanelor care tranzitează sau locuiesc în zona municipiului Caransebeș, și vor fi disponibile foarte curând circa 40 de locuri de carantinare, pentru una sau două persoane în cameră cu baie. Legat de Piața Agroalimentară, am dispus închiderea sectorului second-hand și a celui de cereale. De asemenea, pentru Primăria Caransebeș am dispus sistarea audiențelor, tot legat de activitatea de Relații cu publicul am dispus restricționarea accesului, adică nu mai mult de două persoane în același timp la Registratură, mai mult de una sau două persoane în alte birouri unde e nevoie de relații cu publicul, iar la Taxe și Impozite am decis să nu fie prezente la cele trei ghișee mai mult de două persoane concomitent. Legat de manifestările din Caransebeș, am dispus anularea Târgului de Paști, iar la inițiativa managerului spitalului, accesul aparținătorilor în spital e restricționat complet. Am discutat și cu un reprezentant la Bisericii Ortodoxe, nu putem impune închiderea bisericilor, dar recomandăm cetățenilor din Caransebeș să nu aibă o prezență atât de numeroasă la aceste manifestări religioase dar nu numai, ci și în supermarketuri sau alte zone de risc. La Casa de Cultură nu se vor mai desfășura niciun fel de spectacole, iar la cinematograf nu e cazul, prezența nu este atât de mare. Am discutat și despre posibilele manifestări tinerești gen majorate, în această perioadă de post nu sunt nunți și botezuri, și am dispus agenților comerciali care dețin săli de evenimente să sisteze astfel de activități”, a precizat primarul Felix Borcean, într-o conferință de presă la care au mai participat șeful Poliției Locale, Florin Bojin și șeful Serviciului pentru Situații de Urgență, Erick Schragner.