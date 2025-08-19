Impozitul pe clădiri se dublează în anumite situații, conform pachetului 2 de măsuri fiscale, ceea ce aduce și alte scumpiri în lanț.

În plus, se introduce o majorare de 100% a impozitului pentru o perioadă de 5 ani, începând cu anul următor constatării neregulii, adică a construcției făcute fără autorizație.

„Aceasta măsură are ca scop descurajarea construcțiilor ilegale și creșterea veniturilor la bugetul local, penalizând astfel aceste activități”, se arată în Expunerea de motive a proiectului de act normativ.

Specialiștii pieței imobiliare anunță că majorările vor fi și de 100% după cum puteți vedea.

Dacă ai o construcție în lucru și autorizația nu mai este valabilă, trebuie totuși să o declari. O vei face pe baza unui proces-verbal de recepție parțială, în care se menționează stadiul lucrărilor și suprafața construită. Dacă lucrezi în regie proprie, ești obligat să anunți autoritatea locală.

Cum va fi calculat impozitul pe locuințe anul viitor?

–pentru clădirile cu autorizație de construire:

IMPOZITUL VA FI CALCULAT PE BAZA DATELOR CONCRETE DIN DOCUMENTELE OFICIALE

-pentru clădirile realizate fără autorizație de construire:

IMPOZITUL VA FI CALCULAT ÎN FUNCȚIE DE SUPRAFAȚA CLĂDIRII EXECUTATE

Cu cât vor crește impozitele și chiriile de anul viitor?

Clădiri, case și terenuri – 70%

Construcții fără autorizație – 100%

Cu cât crește impozitul unui apartament cu două camere?

Preț pe piață 78.000 de euro

Impozit actual: 214 de lei

Impozit de la 1 ianuarie: 458 de lei

Previziuni pentru piața imobiliară

• 6–12 luni: cresc ofertele de vânzare și prețul chiriilor

• 2–3 ani: se va echilibra piața imobiliară

Situația clădirilor parțial finalizate

-dacă o construcție nu este declarată la timp, impozitul va crește cu 30% la fiecare 6 luni de întârziere