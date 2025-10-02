RomInsolv a lansat o aplicaţie digitală dedicată prevenţiei insolvenţei, Evoloo, concepută să ofere o radiografie clară asupra sănătăţii financiare şi organizaţionale a firmelor.

Potrivit unui comunicat al companiei, aplicaţia vine în contextul adoptării noii legi a insolvenţei, care introduce un accent puternic pe prevenţie şi pe responsabilitatea managementului de a identifica semnalele de avertizare timpurie.

Pe baza unor indicatori financiari şi calitativi, aplicaţia generează un Raport de Evaluare care identifică riscurile imediate (iminenţa dificultăţii financiare sau a insolvenţei), cauzele structurale (lipsa viziunii strategice, haos operaţional, guvernanţa deficitară), planuri de acţiune concrete (de la solicitarea unei eşalonări a datoriilor, la clarificarea responsabilităţilor de management şi implementarea unui buget de control), recomandări preventive (măsuri de conformitate fiscală, standardizare de procese, audit operaţional şi financiar).

‘Insolvenţa nu este un accident izolat, ci rezultatul unor dezechilibre ignorate prea mult timp. Evoloo schimba modul în care companiile se raportează la acest fenomen: nu ca la o fatalitate, ci ca la o situaţie ce poate fi prevenită şi gestionată. Este un instrument de tip early-warning care transformă cifrele şi datele brute în soluţii clare. De prea multe ori, antreprenorii ajung la noi în momentul în care nu mai există alternative: conturile sunt blocate, litigiile s-au acumulat iar pierderile sunt masive. Evoloo îi ajută să înţeleagă că se apropie de acel punct critic. Mai mult, aplicaţia oferă contabililor o perspectivă nouă: nu doar de raportor de date, ci de partener strategic, capabil să îndrume clientul spre decizii de prevenţie şi redresare’, a declarat Florian Mateiţă, practician în insolvenţă şi partener RomInsolv, citat în comunicat.

RomInsolv este o companie de practicieni în insolvenţă, cu o experienţă de peste 24 de ani în restructurarea companiilor şi administrarea unora dintre cele mai complexe cazuri de insolvenţă de pe piaţă. AGERPRES