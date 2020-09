Actualul primar al Reşiţei şi-a adjudecat un nou mandat, cel de-al doilea. Ioan Popa(PNL) a obţinut voturile unui număr mare de reşiţeni.

„Am ajuns acasa, mi-am pus un ceai, e liniste si abia acum eliberez “supapa”… pur si simplu imi curge o lacrima pe obraz, o senzatie ce nu am mai trait-o de mult… sa fie de bucurie..?! Sa fie de oboseala..?! Sa fie refularea ultimelor luni de stress, proiecte, atacuri, campanie, conturi false, dezamagiri create de persoane in care am crezut..?! Nu cred. Cred ca e marea surpriza creata de voi, cei care prin votul de ieri, mi-ati confirmat ca tot ceea ce am reusit in acesti 4 ani a fost BINE! Actiunile unui edil se confirma la final de mandat si ieri mi-ati acordat nota pentru ceea ce eu, impreuna cu echipa mea am realizat! Stiu, sunt enorm de multe lucruri de facut pana cand viata noastra, a resitenilor, va fi mai buna, dar votul vostru imi da incredere ca impreuna le vom face pe toate! Va multumesc si va asigur ca vom duce Resita Noastra acolo unde merita! Buna dimineata Resita, Buna dimineata Caras-Severin! Pornim la drum cu forte proaspete! Romeo, porneste motoarele!”, a scri edilul pe pagina lui de Facebook.

Sursa: Realitatea de Caras-Severin