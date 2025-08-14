Numărul faptelor de violență domestică raportate în primele șapte luni ale acestui an a scăzut cu aproape o cincime față de aceeași perioadă din 2024.

Dacă anul trecut au fost înregistrate peste 34.000 de fapte, anul acesta cifra a coborât la aproape 28.000.

Potrivit Poliției Române, în primele luni din 2025 au fost emise aproape 7.500 de ordine de protecție provizorii, iar aproape 3.000 dintre acestea au fost confirmate de instanțe.

În aceeași perioadă, polițiștii au intervenit la aproape 28.000 de cazuri de violență domestică.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), au fost puțin peste 15.000 în mediul urban și circa 12.000 în mediul rural.

Cea mai întâlnită infracțiune rămâne „lovirea sau alte violențe”, cu peste 15.000 de cazuri.

În aceeași perioadă, instanțele au emis puțin peste 8.000 de ordine de protecție, precizează sursa citată.

În total, au fost sesizate aproape 3.650 de cazuri de încălcare a acestor măsuri, majoritatea vizând nerespectarea ordinelor de protecție clasice.