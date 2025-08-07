Vladimir Putin nu susține o întâlnire cu Volodimir Zelenski în viitorul apropiat, deși liderul ucrainean insistă pentru un summit cu participarea președintelui american Donald Trump. Președintele Rusiei susține că „nu sunt îndeplinite condițiile” pentru o discuție directă cu omologul de la Kiev, anunță AFP.

În schimb, o întâlnire între Vladimir Putin și Donald Trump ar urma să aibă loc „în zilele următoare” și ar putea fi găzduită de Emiratele Arabe Unite.

„N-am nimic împotrivă. Per ansamblu este posibil, dar trebuie îndeplinite anumite condiţii pentru asta. Or, din nefericire, suntem departe de aceste condiţii”, a spus Putin, citat de agențiile ruse de presă.

La rândul său, Zelenski consideră o întrevedere cu Putin și Trump o „prioritate foarte clară”, care ar putea contribui la obținerea „unei păci cu adevărat durabile”. Liderul de la Kiev face apel de câteva săptămâni pentru organizarea unei întâlniri în trei.

Volodimir Zelenski a avut miercuri o discuție telefonică cu Donald Trump, după ce emisarul acestuia, Steve Witkoff, a fost primit la Moscova. La apel au luat parte și mai mulți lideri europeni.

Joi, președintele Ucrainei a anunțat că urmează noi apeluri telefonice cu liderii din Germania, Franța și Italia. El a transmis că vor avea loc și „comunicări la nivel de consilieri în domeniul securităţii naţionale”, pentru a forța Rusia „să ia măsuri concrete prin care să-și pună capăt agresiunii”.

Între timp, la Moscova, consilierul diplomatic al lui Vladimir Putin, Iuri Ușakov, a confirmat că summitul cu Donald Trump este aproape stabilit. „La propunerea părţii americane, s-a încheiat un acord în vederea organizării unei reuniuni bilaterale la cel mai înalt nivel în zilele următoare, adică o întâlnire între preşedintele Vladimir Putin şi Donald Trump”, a declarat Uşakov, fără a menționa locul exact.

Putin a precizat că reuniunea ar putea avea loc în Emiratele Arabe Unite, țară pe care o consideră un „loc potrivit” pentru astfel de evenimente diplomatice. Președintele rus a subliniat că liderul Emiratelor, Mohammed bin Zayed, este unul dintre prietenii „pregătiți să ajute” în organizarea unui astfel de summit.

