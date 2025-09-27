Sâmbătă, 27 septembrie, sindicaliștii din finanțe ies în stradă, organizând un protest în fața sediului Ministerului Finanțelor între orele 12.00 și 14.00. Ei au anunțat că au formulat zece revendicări clare, care vizează atât condițiile de muncă, cât și eficiența instituțiilor din sistem. Acțiunea este organizată de Sindicatul Național Finanțe Publice – SindFISC.

„Prin această manifestare, dorim să atragem atenția asupra celor 10 revendicări esențiale – 10 pentru finanțiști, formulate în interesul angajaților, al funcționării corecte a instituțiilor financiare, fiscale și vamale și al opiniei publice, în general”, au transmis sindicaliștii.

Lista celor zece revendicări

Angajații din finanțe cer, în primul rând, recâștigarea demnității și a imaginii publice, printr-o comunicare mai echilibrată a rezultatelor muncii. Ei solicită, de asemenea, recunoașterea specificului activității lor prin includerea domeniului „Finanțe publice” în legea salarizării. O altă cerință este adoptarea Statutului finanțistului, care să stabilească drepturi și îndatoriri clare.

Printre revendicările prezentate se regăsesc și finanțarea adecvată a instituțiilor, astfel încât angajații să nu fie nevoiți să suporte costuri din buzunarul propriu, normarea realistă a muncii și suplimentarea personalului acolo unde este necesar. Sindicaliștii mai cer accelerarea digitalizării și eliminarea birocrației prin renunțarea la hârtii și prin acces la baze de date.

Depolitizarea structurilor și ocuparea posturilor de conducere doar de către profesioniști reprezintă un alt punct major al protestului. Totodată, aceștia doresc consolidarea Școlii de fiscalitate și instruire modernă pentru salariați, recompensarea performanței și a efortului suplimentar, precum și un mecanism salarial motivant, adaptat complexității și riscurilor meseriei.

Participare extinsă din teritoriu și solidaritate internațională

La manifestație sunt așteptați reprezentanți ai organizațiilor sindicale teritoriale din toate structurile Ministerului Finanțelor, începând de la unități fiscale orășenești și până la aparatul central. Vor participa și angajați ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală, inclusiv Direcția Generală Antifraudă Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, dar și Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.

„Acțiunea beneficiază și de sprijinul declarat al altor organizații sindicale din administrația publică, inclusiv al celor de la nivel european, care își manifestă solidaritatea cu demersul nostru. Finanțiștii vor protesta într-o zi de repaus, tocmai pentru a nu afecta programul de lucru, manifestând astfel responsabilitatea față de contribuabili și față de stat”, au mai precizat sindicaliștii.

Mesajul final al SindFISC

Reprezentanții Sindicatului Național Finanțe Publice – SindFISC au transmis că mobilizarea lor are un dublu scop: „acționează nu doar pentru respectarea drepturilor legale și îmbunătățirea condițiilor de muncă ale membrilor săi, ci și pentru apărarea imaginii și demnității întregului corp profesional al finanțiștilor, fără de care statul român nu ar putea funcționa eficient”.

