Bugetul Ministerului Educaţiei va fi suplimentat cu suma de 40 de milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevede un proiect de Hotărâre de Guvern pus în dezbatere publică de Ministerul Educaţiei.

„Se aprobă alocarea sumei de 40.000 mii lei, reprezentând credite de angajament şi credite bugetare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei pe anul 2024, la capitolul 65.01 „Învăţământ”, titlul 71 „Active nefinanciare””, prevede proiectul

Potrivi notei de fundamentare, suma va fi destinată pentru asigurarea unor spaţii de învăţământ, de cazare şi de petrecere a timpului liber, având în vedere „extinderea şi adaptarea” ofertei de educare şi formare.

„Astfel, atragerea unui număr din ce în ce mai mare de studenţi din ţară, dar şi din străinătate, prin promovarea intensă a programelor de studii asigurate, a generat o creştere spectaculoasă a solicitărilor de cazare. Datorită solicitărilor mari de cazare la începutul fiecărui an universitar făcute de studenţii anului I, studenţii cazaţi din ceilalţi ani, studenţii admişi prin diverse programe de învăţământ (Erasmus+Erasmus Mundus etc.), se produce o suprapopulare a căminelor studenţeşti. În aceste condiţii numărul de studenţi cazaţi în cămin depăşeşte numărul normat de cazare al căminelor”, se arată în nota de fundamentare.

Prin alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei se vor asigura servicii de cazare pentru studenţi, în condiţii moderne, pentru a satisface solicitările crescute din ultimii ani, prin creşterea capacităţii de cazare, se arată în nota de fundamentare.

„În Programul de Investiţii al Ministerului Educaţiei, anexa la Legea bugetului de stat pe anul 2024, este cuprins un număr de 7 cămine studenţeşti aflate în diferite stadii de execuţie şi ale căror lucrări este necesar a se finaliza in perioada imediat următoare deoarece instituţiile respective nu pot onora cererile de cazare pentru începerea anului universitar 2024-2025. Printre aceste instituţii se regăsesc Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea din Oradea, Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica din Bucureşti etc. De asemenea, Ministerul Educaţiei susţine implementarea subprogramului „Instituţii de Învăţământ Superior de Stat”, din cadrul Programului Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social, derulat de C.N.I., care are ca obiectiv construirea a 30 de cămine care să deservească instituţiile de învăţământ superior de stat”, se mai arată în document.

AGERPRES