În urma anunțului cu privire la rezultatele la exit-poll, Ilie Bolojan, liderul Partidului Național Liberal, a dorit să transmită un mesaj de recunoștință și angajament față de cetățenii români care au participat la vot. Conform lui Bolojan, PNL se pregătește să-și asume responsabilitatea de a contribui la direcțiile viitoare ale guvernării, subliniind importanța implicării cetățenilor în procesul democratic.

Bolojan a evidențiat nu doar dorința de reformă și modernizare, ci și deschiderea partidului pentru a colabora cu alte formațiuni politice în vederea formării unei coaliții care să aducă stabilitate și progres României. Această declarație vine într-un context politic complex, iar liderul PNL se angajează să rămână un factor activ în promovarea valorilor liberale și a dezvoltării durabile pentru țară.

”Se cuvine sa aduc pentru inceput cateva multumiri tutror romanilor care s-au prezentat la vot in aceasta zi, pentru ca, asa cum stiti, a fost un numar record la alegerile parlamentare, ceea ce arata interesul romanilor pentru viitorul tarii noastre si preocuparea lor ca votul lor sa influenteze directiile viitoare ale guvernarii.

Multumesc apoi celor care ne-au votat in aceste alegeri. Asa cum foarte probabil se va vedea, avem doua categorii de electori: cei care ne-au votat si saptamana trecuta, si cei care, vazand ca PNL a inteles votul de duminica trecuta si a schimbat directia, au revenit langa Partidul National Liberal si si celor care au fost alaturi de noi duminica trecuta, si celor care ne-au votat acuma, le promitem ca nu ii vom dezamagi.

De asemenea, trebuie sa multumesc tuturor colegilor nostri, tuturor voluntarilor care au fost implicati in aceasta campanie, pentru ceea ce a au facut in aceasta saptamana si ii rog pe toti colegii nostri care sunt in birourile sectiilor de votare sa ramana in urmatoarele ore si sa asigure numaratoarea corecta a voturilor. Campania s-a terminat, deci nu putem fi suspectati de anunturi frumoase. Si spun inca o data, fara echivoc: PNL va sustine ceea ce a aprobat saptamana pe care am incheiat-o: reformarea lumii politice, reforma statului pentru a avea un stat eficient care nu risipeste banii cetatenilor, proiecte de dezvoltare si descentralizare pentru autoritatile locale si politici corecte din care sa rezulte ca statul il respecta pe cetatean si tara noastra e un loc bun pentru tinerii nostri.

Vom sustine de asemenea valorile noastre libertatile, antreprenoriatul, familia, comunitatile si tara noastra. In ceea ce priveste rezultatul votului, asa cum vedeti, va fi un parlament pulverizat in mai multe partide, si cred ca inevitabil se va pune problema formarii unei coalitii de guvernare. Partidul National Liberal euste dispus sa participe la o astfel de coalitie, in asa fel incat sa fim un factor de modernizare pentru tara noastra iar baza de discutie va fi programul de reforme pe care ni le-am asumat. Si sper, si sunt convins, ca in zilele urmatoare, partidele politice responsabile trebuie sa se intalneasca si sa vada care este formula de guvernare care poate duce Romania inainte.

Va multumesc foarte mut. Maine, dupa finalizarea numararii voturilor va vom sta la dispozitie intr-o conferinta de presa pentru orice fel de intrebare. Multumesc foarte mult. Dumnezeu sa aiba in paza Romania”, a spus Ilie Bolojan intr-o declaratie facuta in fata partidului.

Sursa: Realitatea Din PNL