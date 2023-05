Viitura de ieri a provocat pagube însemnate în mai multe zone ale Reșiței – strada Mihail Kogălniceanu, strada Bașovăț, șoseaua de centură în zona Uzinei de Apă și periferia cartierului Secu. Primăria evaluează situația și așteaptă bani de la Guvern pentru a remedia măcar o parte din probleme, scrie resita.ro

„Cele mai mari probleme sunt pe strada Mihail Kogălniceanu, unde apa n-a mai putut fi preluată de conducta de un metru diametru pentru că debitul a fost de două-trei ori mai mare decât cel pe care ea putea să-l preia. Apa a venit pe drum, a avariat 28 de mașini și a intrat în beciuri, curți. A fost avariată și o țeavă de gaz, abia azi a fost reluată alimentarea străzii. Ieri, de la ora 16.00 până la 23.00, și astăzi până la prânz s-au cărat peste o sută de camioane de noroi, piatră și aglomerări venite de pe versanți”, a declarat primarul Ioan Popa.

Edilul a ținut, încă o dată, să spulbere speculațiile referitoare la cauzele care au generat dezastrul de ieri: „Acolo este o pâlnie, o vale în formă de Y care acumulează foarte multă apă care nu poate fi preluată. Nu are legătură cu bazinul, că e colmatat sau nu. Nu are nicio relevanță. În momentul în care vine mai multă apă decât poate să preia o conductă, ea încarcă bazinul decantor de sus și deversează pe drum. Nu sunt defrișări în zonă, nu are nicio legătură. Pur și simplu pământul a fost îmbâcsit de apă de la ploile din ultimele săptămâni, n-a mai putut să preia, cantitatea de ploaie a fost uriașă într-o perioadă scurtă de timp”.

Împreună cu specialiștii, municipalitatea încearcă să identifice o soluție pentru strada Mihail Kogălniceanu.

