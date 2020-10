Preşedintele ales al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Romeo Dunca, a fost confirmat cu COVID-19. Într-o postare pe pagina s-a de Facebook, Dunca precizează că este asimptomatic şi că s-a izolat în casă.

“Ceea ce ieri părea a fi o uşoară răceală se pare că este altceva. Mi-am făcut un test COVID şi, până la sosirea rezultatului, m-am izolat în casă. În această seară am primit răspunsul de la clinică: testul a ieşit pozitiv. Din păcate pentru cei care nu mă doresc la Consiliul Judeţean Caraş-Severin, nu am simptome, aşa că voi sta ‘pe margine’ doar câteva zile. Şi, vorba ştim noi cui, ‘I will be back’”, a scris politicianul liberal pe Facebook.

Romeo Dan Dunca a câştigat alegerile locale din 27 septembrie, el reuşind să se impună cu aproximativ 43% din voturi în faţa fostului preşedinte al instituţiei, social-democratul Silviu Hurduzeu.

Sursa: Realitatea de Caras-Severin