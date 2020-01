Pregătiri pentru alegerile locale la Pro România

Președintele Pro România, Victor Ponta s-a aflat sâmbătă la Timișoara pentru a prezenta ultimele detalii legate de strategia partidului la alegerile locale.

“Am fost zilele trecute la Craiova, ieri la Reșița, azi suntem la Timișoara. Din punctul de vedere al Pro România a început campania pentru alegerile locale, chiar dacă încă nu știm cum vor fi alegerile într-un tur, în două, etc. Vreau să le mulțumesc celor care sunt deja lângă noi și sunt pregătiți să candideze”, a spus Victor Ponta.

Potrivit președintelui Pro România, pe lista candidaților pentru funcția de primar se regăsesc următoarele nume: Nicolae Birău, în prezent coordonatorul Pro România filiala Timiș – pentru comuna Variaș; Manuel Farca – localitatea Sânnicolau Mare; Radu Jude – com. Remetea Mare; Alin Păun- com. Fârdea; Ionuț Voin – com. Sânmihaiu Roman; Iosif Mărcuș – com. Lenauheim; Luca Trifoi – com. Sânpetru Mare; Florin Staicu – com. Saravale; Silvia Fechete – com. Otelec; Gheorghe Dănilă – com. Bara; Adi Barna – com. Jebel; Nina Cristache – com.Voiteg; Otilia Tulcan- com. Săcălaz; Mirela Onețiu – com. Sânandrei; Adrian Sperneac – com. Dumbrăvița; Vali Baran – com. Belinț; Simona Magdin- com. Secaș; Marius Coman – com. Checea.

“Mi-aș dori să se ducă în PSD, să facă reformă în PSD, dacă poate. Decât să se ducă să stea la masă cu cei care l-au dat afară și l-au făcut securist și în toate felurile, ar fi păcat și sper să nu facă chestia asta. Adică victima cu călăii să se pupe iarăși, cred că n-o să aprecieze nimeni chestia asta. Dacă reușește în PSD să îi convingă pe cei de acolo că au câteva figuri, odiosul (n.r. Liviu Dragnea) și sinistra (n.r. Viorica Dăncilă), și așa mai departe, care nu mai au ce căuta, lumea nu-i mai suportă. Dacă reușește să-i convingă pe cei din PSD să lase bătăliile pentru dosarele lor, pentru funcțiile lor, ar fi un lucru bun, m-aș bucura. Eu nu sunt anti-pesedist, sunt anti-dragnist, anti-dăncilist, anti-baroni și dacă am fost exclus din PSD că n-am votat moțiunea împotriva lui Grindeanu, sigur că m-aș bucura ca Grindeanu să fie în conducerea PSD, să facă curățenie. Dacă poate sau nu, eu îi urez succes“, a spus Victor Ponta.

Totodată, Victor Ponta a afirmat că nu exclude ca partidul pe care-l conduce să facă o alianță cu PSD, dacă la șefia lui va ajunge Sorin Grindeanu, și nu numai.

În plus, liderul Pro Romania a precizat că pe 8 februarie va avea loc la București întâlnirea anuală, prilej cu care va fi lansat manifestul pentru alegeri și vor fi prezentați o parte dintre candidați. Pe data de 15 februarie Victor Ponta va veni la Timișoara pentru a anunța candidații Pro România pentru municipiile Timișoara și Lugoj și la Consiliul Județean.