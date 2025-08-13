Podul care traversează râul Argeșel și leagă orașul Mioveni de comuna Davidești se apropie de finalizare. Autoritățile au anunțat pe 13 august 2025 că acesta a trecut cu succes testul de rezistență, ultima etapă importantă înainte de deschiderea circulației.

Construcția, care unește DN 73D cu DC 85, are rolul de a fluidiza traficul rutier și de a scurta timpul de deplasare între localități, îmbunătățind în același timp siguranța în trafic. Proiectul este finanțat și implementat prin Compania Națională de Investiții, în cadrul „Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social”.

Testele efectuate miercuri au fost atât statice, cât și dinamice, simulând sarcinile reale ce vor acționa asupra podului. Au fost folosite șase camioane încărcate cu piatră, cu o greutate totală de 120 de tone, pentru a verifica comportamentul structurii în condiții similare exploatării.

Podul se remarcă printr-un arc parabolic unic în România, cu o deschidere de 73 de metri și o înălțime de 35,50 metri, dispus diagonal. Cablurile de susținere au un design asimetric, iar structura combină oțelul și betonul pentru o durabilitate ridicată.

Cu o lățime de 13 metri, noul pod dispune de două benzi auto și trotuare pentru pietoni pe ambele părți. Administrația locală îl consideră unul dintre cele mai importante și frumoase proiecte de infrastructură din județ, care va îmbunătăți semnificativ conectivitatea rutieră.

Inaugurarea oficială este programată pentru această toamnă, când noua construcție va deveni un reper inginereasc pentru întreaga regiune.

