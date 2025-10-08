Ploaia afectează şi în această dimineaţă, mai multe şosele din ţară, dar nu sunt semnalate drumuri și autostrăzi cu circulaţia oprită, ca urmare a vreunui eveniment rutier.

Despre cum se circulă la această oră, dar şi ce este bine să evităm să facem pe şosele în perioadele cu ploi abundente, aflăm de la Alina Răbuga de la Centrul Infotrafic al Poliţiei Române.

Alina Răbuga: Se circulă pe un carosabil ud, cu precipitații sub formă de ploaie pe arterele rutiere de circulație care tranzitează județele Ialomița, Călărași, Constanța, Giurgiu, Ilfov, inclusiv municipiul București. Reamintim că din cauza condițiilor meteo nefavorabile, circulația rutieră este oprită în continuare pe Drumul Național 67C, pe șoseaua Transalpina, între km 34 și 59, între localitățile Rânca și Obârșia Lotrului, iar județul Caraș-Severin se află sub avertizare meteo nowcasting de intensificări ale vântului, îndeosebi din zona montană înaltă, până la ora 9:00.

În contextul avertizării meteorologice cu cod roșu, respectiv cod galben de precipitații abundente, în vigoare și în cursul zilei de astăzi, în scopul deplasării în condiții de siguranță și preîntâmpinării producerii unor accidente rutiere, recomandăm conducătorilor auto să manifeste prudență sporită la volan, să adapteze în permanență viteza la condițiile meteo rutiere, să păstreze o distanță corespunzătoare față de vehiculul care îl precedă pentru a putea frâna în condiții de siguranță și să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri aflați în trafic pentru siguranța circulației rutiere.