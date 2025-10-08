Fenomenele hidrometeorologice din ultimele ore au produs efecte în 42 de localități din 16 județe ale țării și în municipiul București. Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din case și curți, degajarea copacilor căzuți și înlăturarea elementelor de construcție desprinse de vânt. În plus, din cauza vântului puternic au fost suspendate manevrele în toate porturile din județul Constanța.

Pe fondul fenomenelor meteo severe, în județul Constanța, între localitățile Țepeș Vodă și Nicolae Bălcescu, un autoturism a fost luat de viitură, iar ocupantul s-a refugiat pe capotă.

Urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice, în intervalul 07.10.2025, ora 07:00 – 08.10.2025, ora 07:00, s-au înregistrat efecte în 42 localități din 16 județe (AG, BR, BZ, CS, CT, CL, DB, GL, GR, IL, IF, OT, PH, TR, TL, VL) și municipiul București. Forțele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din 8 case, 2 anexe gospodărești, 38 curți, 9 imobile inundate, îndepărtarea unor elemente de construcție de la 6 imobile și degajarea a 46 copaci și a unui stâlp de electricitate, fiind avariate 24 autovehicule.

Din cauza vântului puternic au fost suspendate manevrele în toate porturile din județul Constanța.

Efecte semnificative au fost înregistrate: 1. Municipiul București, în sectorul 4, unde un arbore s-a prăbușit pe un autoturism aflat în deplasare. În urma evenimentului nu au rezultat victime. 2. Județul Caraș-Severin, în loc. Armeniș, pe DN 6, unde mai multe roci s-au desprins de pe versanți și au lovit un autoturism aflat în deplasare. Nu au fost înregistrate victime. Traficul rutier s-a desfășurat alternativ pe un sens de circulație.

????????????????̦???????????? ???????? ????????????????????????????????????̦???????? ????????̆????????̂???? ???????????????????????????????????????? ????̂???? ????????????????????, ???????????????????????? ???? ???????????????????????????????? ????????????????????????????̦???????? ????̦???? ???????????????????????? ???? ???????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????? ???????????????? ????????????????????????̦???????? ???????? ????????????????????????̦????̆ ???????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????. ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????????̆ ???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????̆ ???? ????????????????????????̦???????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????? ????????????????????̆???????????? ????????̆ ???????????????????????? ????????̆???????????????? ???????????????????????????????????????????????? ????̂???? ????????????????????̦???????? ???????? ????????????????????????̦???????? ???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????. De asemenea, suntem în contact permanent cu Administrația Națională de Meteorologie și cu Institutul National de Hidrologie si Gospodărire a Apelor.

Recomandăm populației să urmărească sursele oficiale de informare, să respecte recomandările autorităților și să se pregătească pentru posibile intervenții de urgență în cazul apariției unor riscuri iminente.

Pentru informații suplimentare privind modul de comportare în situații de urgență, accesați platforma națională de pregătire a populației https://fiipregatit.ro și descărcați aplicația DSU, disponibilă gratuit în App Store și Google Play.

„Recomandăm populației să urmărească sursele oficiale de informare, să respecte recomandările autorităților și să se pregătească pentru posibile intervenții de urgență în cazul apariției unor riscuri iminente.

Pentru informații suplimentare privind modul de comportare în situații de urgență, accesați platforma națională de pregătire a populației https://fiipregatit.ro și descărcați aplicația DSU, disponibilă gratuit în App Store și Google Play”, au mai transmis aceștia.