Profesori din toată țara vin, astăzi, la cel mai mare protest anunțat din ultimii ani. Zeci de mii de oameni sunt așteptați în fața Guvernului pentru a protesta față de măsurile impuse de Guvernul Bolojan fără dezbatere publică, măsuri menite să taie și mai mult de la oamenii simpli, amărâți, în timp ce bogații rămân în continuare protejați. Cu noaptea în cap, dascăli din toate zonele ale țării au pornit cu autocare către Capitală. Aceștia se opun tăierii salariilor și a burselor. Inclusiv studenții și-au anunțat prezența la marele protest.

„Demnitatea noastră nu este negociabilă!

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” și Federația Națională Sindicală „ALMA MATER”, în numele membrilor de sindicat și al tuturor salariaților din învățământul preuniversitar și universitar, vor organiza mâine, 8 septembrie 2025, în București, un miting în Piața Victoriei, urmat de un marș de protest până la Palatul Cotroceni.