Continuă protestele după haosul generat de marea recalculare a pensiilor! Minerii, energeticienii, dar și alte categorii ajung în fața Ministerului Muncii pentru a-și spune nemulțumirile. De altfel, acestia cer modificarea noii legi a pensiilor. Oamenii spun că sunt dezavantajați de noua formulă de calcul si ca după recalculare, pensiilor lor au scăzut drastic pe hârtie, lucru care va duce la înghețarea veniturilor lor.

Sute de pensionari protesteaza, joi, in fata Ministerului Muncii din Capitala. Oamenii sunt nemultumiti de deciziile de primite in urma recalcularii pensiilor.

„Sutem foarte suparati ca actualii guvernanti, prin joaca lor de-a legea, au afectat cea mai importanta categorie de pensionari din Romania – cei care au muncit in conditii foarte grele si carora li s-a calculat in jos pensia. Teama cea mai mare este ca aceasta decizie de a fi introdusa in plata pensia mai mare este o decizie mincinoasa pentru ca oricand se pot intampla anumite jocuri politice si aceasta pensie mica sa fie introdusa. Mai mult, inteleg ca nu intra nimeni la indexare decat cu pensia mica. Acesti oameni care au cosntruit Romania, care au facut palatele astea in care locuiesc ei (politicienii – n.r.) – putii care au mai rams fiindca foarte multi au murit si sunt cu aparte de respirat – aceasta categorie de oameni a fost batjocorita, calcata in picioare. Pur si simplu au uitat de ei ca mai exista.

Ei au inceput sa confunde din fotoliile lor frumoase Legea speciala cu o conditie speciala. Dragilor, Legea speciala e legea data de voi, in care ati introdus 5 conditii cumulative. Una din conditii era sa inregistram boli profesionale. Voi nu ati tinut cont ca ne-ati dat o durata de viata redusa. Voi ati stabilit ca speranta de viata a celor care profeseaza in aceste zone si care protesteaza astazi e foarte redusa. Au existat printre noi oameni care probabil ca au avut o constructie sanatoasa. Restul sunt dincolo (morti – n.r.). Zeci de colegi, de rude ne-au murit, iar voi nu stiti. Veniti in combinat, veniti in mina si luati pulsul oamenilor. Vedeti ce inseamna o otelarie, un furnal, un subteran (…), dupa aceea umblati pe legea voastra.

Cred ca se vor intampla proteste in toata tara. La Prefecturi vom picheta, vom fi mai agresivi Vom impiedica si vom boicota aceaste alegeri. Noi am votat acest guvern. Vom sta in strada si la alegeri. Vom protesta. Ei au dovedit cu aceasta lege o mare incompetenta”, a declarat joi, la Realitatea PLUS, Ilinca Diaconu, sindicalist.

Potrivit acesteia, oamenii nu se vor opri insa aici. Daca nemultumirile lor nu vor fi solutionate, acestia iau in calcul un miting de amploare pe 25 octombrie. in fata Guvernului.