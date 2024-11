Indexările din 2024 și 2025 pregătesc terenul pentru o creștere medie de 1.300 de lei a pensiei în următoarea perioadă, anunță Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu.

Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a anunțat creșteri importante ale pensiilor, care vor începe la 1 ianuarie 2024, când punctul de pensie va fi indexat cu 13%. Acest pas va aduce o creștere medie de 620 de lei pentru aproximativ 4 milioane de pensionari, începând cu 1 septembrie.

De asemenea, în ianuarie 2025, pensiile vor crește cu încă 8 lei pe punctul de pensie, ceea ce va contribui la o majorare constantă a veniturilor pensionarilor.

„Am crescut în ultimul an pensiile cu 40%, în medie, ca urmare a celei mai mari reforme a sistemului public de pensii, am adus echitate, am răsplătit contributivitatea,” a declarat Bucura-Oprescu, precizând că până în 2029, pensia medie va ajunge la 810 euro (aproximativ 4.000 de lei), iar pensia minimă va atinge 415 euro.

În prezent, pensia medie se situează la 2.792 de lei, conform datelor din luna august, după recalculare, potrivit newsweek.ro. Odată cu indexările planificate, pensia medie este de așteptat să ajungă la 4.000 de lei, ceea ce înseamnă o creștere cu 1.300 de lei.

Noul tip de pensie calculat de la 1 ianuarie 2025

Șeful Casei de Pensii, Daniel Baciu, a anunțat că cele mai mari creșteri de pensie le vor înregistra pensionarii care pot dovedi că au muncit „în acord”.

Veniturile realizate în sistem de acord global trebuie luate în considerare la calcularea drepturilor de pensie, deoarece retribuirea în acord global presupune salarizarea angajaților în funcție de realizările profesionale.