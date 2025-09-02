Sunt 31 de ţări, între care şi România, în coaliţia care a promis sprijin consolidat pentru Ucraina împotriva agresiunii ruse.

O reuniune a liderilor occidentali din ţările care au decis să sprijine militar Ucraina va avea loc joi, la Paris. Potrivit agenţiei France Presse, întâlnirea aşa-numitei Coaliţii de Voinţă va fi prezidată de preşedintele francez Emmanuel Macron şi de premierul britanic Keir Starmer, în prezenţa preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Liderii de stat sau de guvern ce nu vor fi prezenţi la Paris vor participa prin videoconferinţă.

Urmează să se discute despre eforturile din ultimele săptămâni privind garanţiile de securitate pentru Ucraina şi va avea loc un schimb de opinii despre consecinţele atitudinii Rusiei, care refuză cu obstinaţie pacea.

Comunicatul Palatului Elysée nu face nicio menţiune despre eventuala participare a preşedintelui Donald Trump la această reuniune.

