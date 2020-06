Oreste Teodorescu, după amenda CNA: Ne considerăm hărțuiți. Ni se îngrădește libertatea de exprimare și de opinie!

Consiliul Național al Audiovizualului a decis să amendeze cu 20.000 lei emisiunea „Jocuri de putere”, pentru edițiile despre Iredentismul maghiar! Oreste Teodorescu, anunță că va acționa în instanță decizia. „Ne considerăm hărțuiți și ni se îngrădește libertatea de exprimare și de opinie!”, și-a motivat jurnalistul gestul.

„Astăzi, intr-o mascarada de ședința a CNA, in care am fost împiedicat sa îmi susțin argumentația, prin intervențiile arogante ale reprezentatului PSD, Radu Herjeu, a fost decisă amendarea cu 20.000 lei a emisiunii Jocuri de putere, pentru emisiunile despre Iredentismul maghiar! Intr-o limba romană stâlcită, reprezentantul UDMR, doamna Boros Orsolya, mai avea puțin și îmi dădea lucrare de control, întrebându-ma ce înțeleg eu din iredentismul maghiar și sa dau exemple… ca și cum cele prezentate in emisiuni nu ar fi fost suficiente! Salut pozițiile membrilor, Cristina Pocora și Alexandru Kocis care au atras atenția ca prin insistentele de a amenda postul Realitatea Plus, CNA a devenit avocatul UDMR…”, a scris jurnalistul Oreste Teodorescu, pe Facebook.

„Vom acționa in instanța aceasta decizie și ne vom îndrepta cu pretenții morale și materiale împotriva celor care au votat, întrucât ne consideram hărțuiți și ni se îngrădește libertatea de exprimare și de opinie!”, mai scrie Oreste Teodorescu.

Sursa: Realitatea Din PNL