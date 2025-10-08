Începând din acest an școlar, toți învățătorii sunt obligați să facă două ore de pregătire remedială pe săptămână cu elevii. Măsura, gândită pentru a-i ajuta pe copiii care rămân în urmă, a fost bine primită de părinți, dar provoacă probleme serioase în multe școli.

Prima dificultate este lipsa spațiilor. În unitățile unde se învață în mai multe schimburi, orele remediale se țin la 7 dimineața sau la ultima oră de vineri, când copiii sunt deja obosiți. Profesorii avertizează că în aceste condiții eficiența este minimă. O altă problemă ține de pregătirea cadrelor didactice. Nu toți învățătorii știu să facă învățare remedială, iar directorii se tem că totul se va reduce la „hârtii semnate”, fără un real beneficiu pentru elevi.

Conform metodologiei publicate abia după o lună de la începutul școlii, la clasele mici o oră remedială durează 30-35 de minute, restul timpului fiind dedicat jocurilor. Participarea elevilor se face la cererea părinților sau la recomandarea profesorilor, iar prezența este obligatorie. Învățătorii vor completa un catalog separat, iar părinții care nu mai doresc participarea copilului trebuie să depună cerere de retragere.

În plus, dascălii trebuie să semnaleze eventualele tulburări de învățare și să colaboreze cu specialiști. Programul de Învățare Remedială a apărut după ce norma didactică a fost crescută cu două ore săptămânal și pentru învățători, măsură ce stârnește deja critici și controverse în sistemul de educație.