Alexandru Nazare a anunțat marți că inspectorii ANAF au descoperit o schemă de evaziune fiscală în domeniul ride-sharing, care a produs un prejudiciu de peste 266 milioane de lei la bugetul de stat.

Ministrul Finanțelor a precizat că au fost aplicate amenzi în valoare de 4,8 milioane de lei și au fost deschise 90 de dosare penale. În plus, șoferii care nu emiteau bonuri fiscale au fost sancționați.

Potrivit lui Nazare, schema funcționa printr-o firmă intermediară care reținea un comision între 5 și 10% din sumele plătite de șoferi, fără a fiscaliza aceste venituri. În acest fel, erau evitate contribuțiile sociale și impozitele.

Pentru a preveni astfel de practici în viitor, a fost introdusă declarația informativă D397, care obligă platformele de transport alternativ să transmită date direct către Fisc.

Acest nou instrument permite controlul în timp real și intervenții rapide pentru stoparea fraudelor similare.

Nazare a subliniat că este esențial ca administrația fiscală să prevină frauda, nu doar să o descopere și să o penalizeze.

El a transmis că mandatul ANAF rămâne unul ferm și are ca obiectiv îmbunătățirea continuă a activității instituției.

Sursa: Newsinn