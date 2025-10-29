Momente tensionate în politica românească, după ce președintele Nicușor Dan a semnat miercuri după-amiază decretul de numire a Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier, dar Administrația Prezidențială a anunțat oficial decizia abia după ce Guvernul publicase programul premierului pentru joi, unde apărea ceremonia de la Cotroceni.

„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul de numire în funcția de membru al Guvernului a doamnei Oana Clara Gheorghiu, viceprim-ministru. Decretul a fost trimis în această după-amiază la Monitorul Oficial și va fi publicat joi, 30 octombrie. Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură va avea loc joi, la ora 10:00, la Palatul Cotroceni”, se arată în comunicatul Administrației Prezidențiale.

Nominalizarea Oanei Gheorghiu a stârnit confuzie, după ce premierul Ilie Bolojan anunțase că va participa la ceremonia de joi, deși decretul prezidențial nu fusese încă făcut public. Situația a fost descrisă drept fără precedent, în condițiile în care agenda președintelui nu includea inițial acest moment.

Pe lângă tensiunile administrative, Oana Gheorghiu se confruntă și cu un val de critici din cauza unei postări mai vechi pe Facebook, în care l-a caracterizat pe Donald Trump drept un om cu „caracter mizerabil”.

Noua vicepremieră a reacționat miercuri seară, spunând că acele declarații au fost făcute pe pagina personală, într-un „context emoțional foarte încărcat” și că nu angajează în niciun fel statul român sau Guvernul. „Privind înapoi, nu aș mai scrie în aceiași termeni, chiar și fără să fiu numită într-o funcție publică”, a precizat aceasta.

Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură a Oanei Gheorghiu va avea loc joi dimineață, la Palatul Cotroceni.