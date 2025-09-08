Fostul prezidențiabil Călin Gorgescu anunță că numele și imaginea lui sunt folosite ilegal de către un site, fără consimțământ și în scopuri financiare.

„Nu am nicio legătură cu site-ul calingeorgescuinvest.eu. Folosește ilegal numele și imaginea mea, fără consimțământ, în scopuri financiare, inclusiv o fotografie trucată.

Am constatat următoarele ilegalități:

1. Site-ul se prezintă „Călin Georgescu Invest”, dar în Politica de confidențialitate figurează o altă firmă (Sorin Constantinescu Invest), ceea ce creează o identitate nu doar falsă, ci și confuză. 2. Se utilizează date și imagini false. 3. Lipsesc mecanisme transparente privind prelucrarea datelelor personale.

Cu sprijinul avocaților mei am întreprins toate demersurile legale în vederea stopării acestor practici ilegale și în vederea tragerii la răspundere penală a persoanelor vinovate.

Vă recomand cu tărie: NU transmiteți date personale NU efectuați plăți sau investiții pe acest site