Noul an şcolar începe luni, într-un climat de tensiune și nemulțumire a cadrelor didactice.

Sindicatele au renunțat la planul radical de blocare a activității, notează Radio România Actualități.

În semn de protest, în unele școli nu se vor mai organiza festivități de deschidere sau, acolo unde vor fi, angajații nu vor participa.

„Anul școlar va începe, dar fără să fie o sărbătoare, așa cum eram obișnuiţi, pentru că nu avem ce să sărbătorim. În mare parte a școlilor nu se va face festivitatea de deschidere a anului școlar. Pentru noi nu este o bucurie această festivitate. Cadrele didactice, personalul didactic, auxiliar și nedidactic, se află într-o situație fără precedent”, a declarat Iolanda Cătinean, președintele sindicatului Spiru Haret Mureș.

Ministerul Educației a cerut ca părinții să fie informați punctual despre ce se va întâmpla în fiecare școală, pentru a ști ce vor face elevii și preșcolarii.

În schimb, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a făcut un apel la profesori să se alăture protestelor până când vor fi abrogate măsurile de austeritate impuse sistemului de educație de guvernul condus de Ilie Bolojan.

Sindicaliștii sunt nemulțumiți de creșterea normei didactice, comasarea unităților școlare și reducerea plății cu ora, măsuri care, în opinia lor, vor duce la accentuarea crizei din sistem.